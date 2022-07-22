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Оскар 2017
Новости: Оскар 2017
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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«Аритмия» поборется за номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
Российская драма Бориса Хлебникова «Аритмия» поборется за номинацию на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Об этом сообщил продюсер картины Рубен Дишдишян на
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7 августа 2017 12:21
Почему «Чудо-женщина» заслуживает «Оскар»
Кассовые сборы в 800 миллионов долларов, рейтинг в 92% на Rotten Tomatoes, восторженные отзывы кинокритиков и похвала от коллег по Голливуду в адрес Галь Гадот; логичный следующий шаг –
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6 августа 2017 21:45
Warner Bros собирается продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар»
Традиционно Киноакадемия США к кинокомиксам относится настороженно – если какие-то супергеройские блокбастеры DC и Marvel и получают номинации на «Оскар», то исключительно в
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28 июля 2017 14:46
Андрей Кончаловский предлагает бойкотировать «Оскар»
Бойкот премии «Оскар» уже становится ежегодной традицией для тех, кого все время что-то в ней не устраивает. Сначала американские темнокожие актеры возмутились тем, что в номинациях
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20 июля 2017 12:40
Впервые в истории за «Оскар» поборется видео игра Everything
Киноакадемия США, организатор ежегодной премии «Оскар», продолжает творить историю и революционизировать престижную кинонаграду: стало известно, что впервые за десятилетия существования «Оскара» за
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9 июня 2017 07:31
«Оскар» 2018 пройдет в марте
В 2018 году юбилейная, 90-я по счету ежегодная церемония вручения кинонаград «Оскар» будет сдвинута с традиционного февраля на март – поскольку в течение последнего месяца зимы в
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5 апреля 2017 15:30
«Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем сможет побороться за «Оскар» 2018
Грядущая церемония вручения наград «Оскар» 2018 только что стала чуточку интересней: стало известно, что The Weinstein Company выдвинет на следующий «Оскар» сразу два новых
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20 марта 2017 06:21
«Оскар» 2017 собрал наименьшую аудиторию за последние 9 лет
Зрителей трансляции премии «Оскар» с каждым годом становится все меньше и меньше. Организаторы церемонии пытаются придумать новые способы привлечь аудиторию, стараясь разбавить ее
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28 февраля 2017 12:19
Киноакадемия США принесла официальные изменения за путаницу на «Оскаре» 2017
Ошибка во время вручения самой главной кинонаграды года на «Оскаре» 2017 стала одной из самых обсуждаемых тем во всех мировых СМИ. Представители Американской киноакадемии принесли
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28 февраля 2017 12:18
«Оскар» 2017: полный список всех победителей кинопремии
89-ая церемония награждения премии Оскар с успехом прошла в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby. Мы уже успели оценить звезд на красной ковровой дорожке с их великолепными платьями и костюмами. А теперь
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27 февраля 2017 08:18
"Ла-Ла Лэнд" не получил "Оскар" в катеогрии "фильм года". Лучшим фильмом признан "Лунный свет"
В этом году безусловным фаворитом на «Оскар» стал мюзикл «Ла-ла Лэнд», получивший 14 номинаций. Фильм уже получил 7 «Золотых глобусов», 5 побед на премии
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27 февраля 2017 08:10
Эмма Стоун получила "Оскар" в катеогрии "лучшая актриса года"
В этом году в претендентках на Оскар за звание «лучшая актриса» оказались как молодые представительницы Голливуда, так и опытные кино-дивы. Эмма Стоун, собравшая макисмум наград за роль в
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27 февраля 2017 07:57
Кейси Аффлек получил "Оскар" в катеогрии "лучший актер года"
В этом году номинация на премию «Лучший актер года» практически не вызывала ни у кого сомнений. Кейси Аффлек стал фаворитом критиков еще за долго до объявления номинантов на Оскар 2017.
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27 февраля 2017 07:56
Дэмьен Шазелл получил "Оскар" в катеогрии "лучший режиссер года"
В этом году победителем в номинации «Лучший режиссер» стал ДЭмьен Шазелл за фильм "Ла-Ла Лэнд". Дэмьен Шазелл — 32-летний американский режиссер, который снял фильм
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27 февраля 2017 07:50
Виола Дэвис стала первой в истории темнокожей актрисой с «Оскаром», «Эмми» и «Тони»
Виола Дэвис, получив «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в драме «Ограды» Дензела Вашингтона, установила своеобразное историческое
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27 февраля 2017 06:42
Виола Дэвис получила "Оскар" в катеогрии "лучшая женская роль второго плана"
Актрисы, сыгравшие роли второго плана в этом году получили свои номинации вполне заслуженно. В списке оказалась и Николь Кидман, и Мишель Уильямс, однако награду получила Виола Дэвис! Для Наоми
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27 февраля 2017 05:41
Махершала Али получил "Оскар" в катеогрии "лучший актер второго плана"
Номинанты в категории лучший актер второго плана в этом году радует своим разнообразием. В этом году номинантами на самую престижную премию стали: Махершала Али («Лунный
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27 февраля 2017 04:46
«Оскар» 2017: фото всех звезд на красной дорожке
Через час, в 3 часа ночи по московскому времени, в Лос-Анджелесе стартует одна из самых увлекательных частей церемонии «Оскар»-2017 – выход голливудских звезд на красную дорожку.
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27 февраля 2017 01:58
«Оскар» 2017: онлайн трансляция
Через несколько часов в Лос-Анджелесе стартует долгожданная 89-я по счету церемония вручения наград «Оскар» 2017. На этой странице появятся видео плееры для просмотра «Оскара»
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26 февраля 2017 22:00
«Оскар» 2017: следи за премией в прямом эфире!
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоится долгожданная церемония вручения наград «Оскар» 2017, которая соберет десятки голливудских звезд. Киноафиша.info предлагает вместе следить за
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26 февраля 2017 15:37
Под очарованием или заклятием «Оскара»: Лекция Антона Долина
Антон Долин - знаменитый российский кинокритик, приехал в Петербург с лекцией «В ожидании Оскара». Почему эта премия важна для общества, насколько своевременен «Ла-Ла Ленд», к
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22 февраля 2017 15:00
Победа Махершалы Али или Дева Пателя на «Оскаре» станет исторической
Дев Патель и Махершала Али, которые претендуют на «Оскар» 2017 в категории «лучший актер второго плана», в случае своей победы на «Оскаре» в это воскресенье войдут
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22 февраля 2017 07:57
Видео: презентация всех номинантов на «Оскар» 2017
До долгожданной 89-й по счету церемонии вручения наград «Оскар» остаются считанные дни, и в сети появилось несколько новых видео презентаций участников будущего мероприятия. В новых
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22 февраля 2017 07:55
Первый канал не будет показывать «Оскар» в прямом эфире
Несмотря на то, что российские зрители каждый год ждут прямой трансляции премии «Оскар», Первый канал, который раньше всегда радовал покупкой прав на эту трансляцию, в очередной раз
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21 февраля 2017 15:02
Создатели «Зверополиса» нарисовали пародийные постеры для номинантов на «Оскар»
В преддверии «Оскара», который состоится уже в это воскресенье, создатели мультфильма «Зверополис» нарисовали пародийные постеры для кинолент, которые будут соперничать за
Написать
21 февраля 2017 13:26
«Оскар» обвинили в дискриминации по возрасту
До «Оскара» остается совсем немного времени, и обсуждение главного для киноиндустрии события года набирает обороты. На днях режиссер Джеймс Кэмерон обвинил «Оскар» в
Написать
20 февраля 2017 06:29
Эмма Стоун, Дуэйн Джонсон и Шарлиз Терон вручат награды на «Оскаре» 2017
Меньше чем за две недели до старта долгожданной церемонии вручения наград «Оскар» 2017 организаторы мероприятия дополнили список тех, кто будет вручать награды своим коллегам: в
Написать
17 февраля 2017 12:43
10 фильмов, номинированных на «Оскар» и «Золотую малину» одновременно
25 февраля 2017, за день до «Оскара», в Голливуде объявят победителей премии «Золотая малина», которая, по сути, является этаким «анти-Оскаром» и вручается
Написать
8 февраля 2017 15:35
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон вручат награды на «Оскаре»-2017
Церемония «Оскар» 2017 все ближе, и организаторы постепенно раскрывают новые подробности о предстоящем мероприятии. Так, вчера к списку тех, кто будет вручать награды своим коллегам на
Написать
8 февраля 2017 12:59
Кто получит «Оскар» 2017: прогнозы киноэкспертов и ставки букмекеров
Меньше трех недель остается до «Оскара»-2017, все крупные и самые авторитетные премии уже вручены, и это означает, что самое время подводить итоги и делать окончательные прогнозы на то,
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7 февраля 2017 15:29
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