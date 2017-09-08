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Добытчица
The Breadwinner
Добытчица, 2017
2017 / Канада / Ирландия / Люксембург
8.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
семейный
анимация
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О фильме
История упрямой девочки, которая переодевается мальчиком для того, чтобы обеспечивать свою семью.
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8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
1 июня 2018
Премьера в мире
8 сентября 2017
Возраст
12+
Режиссер
Нора Туми
В ролях
Саара Чодри
Лаара Сэдик
Все актеры и съемочная группа
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Лучший анимационный фильм
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Александр Кенсин
5 марта 2018, 03:35
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саундтрек мультфильма
Добытчица
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