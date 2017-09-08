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The Breadwinner

Добытчица, 2017

2017 / Канада / Ирландия / Люксембург
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

История упрямой девочки, которая переодевается мальчиком для того, чтобы обеспечивать свою семью.

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 июня 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Нора Туми
В ролях
Саара Чодри
Саара Чодри
Лаара Сэдик
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Добытчица 2 постера
Золотой глобус Лучший анимационный фильм
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Александр Кенсин 5 марта 2018, 03:35
"Добытчица" / "The Breadwinner" - Новое рукотворное чудо
Добытчица / The Breadwinner
Режиссёр Нора Туми

Роли озвучивали и… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Добытчица
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