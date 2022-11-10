История представляет собой захватывающую притчу об индивидуальности, мести, власти и любви, которая способна разрушить любые преграды. Действие разворачивается в Соединенных Штатах Америки в 1890 году. В центре событий оказывается леди Корнелия Локк. Молодая женщина вместе с бывшим разведчиком Элом Уиппом отправляются в дорогу. Их путь лежит на Дикий Запад. Корнелия Локк полна решимости отомстить человеку, который ответственен за убийство ее сына. Героям предстоит столкнуться со множеством опасностей на пути.