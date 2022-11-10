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Киноафиша Сериалы Англичанка

Англичанка (2022 - …)

The English
Год выпуска 2022
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

История представляет собой захватывающую притчу об индивидуальности, мести, власти и любви, которая способна разрушить любые преграды. Действие разворачивается в Соединенных Штатах Америки в 1890 году. В центре событий оказывается леди Корнелия Локк. Молодая женщина вместе с бывшим разведчиком Элом Уиппом отправляются в дорогу. Их путь лежит на Дикий Запад. Корнелия Локк полна решимости отомстить человеку, который ответственен за убийство ее сына. Героям предстоит столкнуться со множеством опасностей на пути.

Англичанка - трейлер
Англичанка
трейлер
В ролях
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Стивен Ри
Стивен Ри
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Валери Пахнер
Валери Пахнер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Англичанка»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Англичанка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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