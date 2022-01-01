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Мелиа Крейлинг

Melia Kreiling
Мелиа Крейлинг
Мелиа Крейлинг Melia Kreiling
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Дата рождения
6 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Женева, Швейцария
Рост
170 см
Биография Мелии Крейлинг

Родилась 6 октября 1990 года. Женева, Швейцария.

Фильмография Мелии Крейлинг
Последняя запись
Последняя запись
драма 2017, Греция
7.0
Обрученные обреченные
Обрученные обреченные
мелодрама, комедия 2014, Кипр
6.0
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