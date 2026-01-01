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Мелиа Крейлинг
Мелиа Крейлинг Melia Kreiling
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Мелиа Крейлинг

Melia Kreiling

Дата рождения
6 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Женева, Швейцария
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Мелии Крейлинг

Родилась 6 октября 1990 года. Женева, Швейцария.

Популярные фильмы

Последняя запись 7.6
Последняя запись (2017)
Неприлично богатые 7.0
Неприлично богатые (2020)
Спасение 7.0
Спасение (2017)

Фильмография Мелии Крейлинг

Неприлично богатые 7
Неприлично богатые
драма 2020, США
Спасение 7
Спасение
драма, фантастика, триллер 2017, США
Последняя запись 7.6
Последняя запись The Last Note
драма 2017, Греция
Шведские стволы 6.6
Шведские стволы
комедия, криминал 2016, Швеция/США
Обрученные обреченные 6.2
Обрученные обреченные Committed
мелодрама, комедия 2014, Кипр
Отряд героев 5.1
Отряд героев Company of Heroes
боевик, военный 2013, США
На грани сомнения 4
На грани сомнения Suspension of Disbelief
триллер 2012, Великобритания
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