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Мелиа Крейлинг
Melia Kreiling
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Персоны
Мелиа Крейлинг
Мелиа Крейлинг
Melia Kreiling
Дата рождения
6 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Женева, Швейцария
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мелии Крейлинг
Родилась 6 октября 1990 года. Женева, Швейцария.
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Популярные фильмы
7.6
Последняя запись
(2017)
7.0
Неприлично богатые
(2020)
7.0
Спасение
(2017)
Фильмография Мелии Крейлинг
7
Неприлично богатые
драма
2020, США
7
Спасение
драма, фантастика, триллер
2017, США
7.6
Последняя запись
The Last Note
драма
2017, Греция
6.6
Шведские стволы
комедия, криминал
2016, Швеция/США
6.2
Обрученные обреченные
Committed
мелодрама, комедия
2014, Кипр
5.1
Отряд героев
Company of Heroes
боевик, военный
2013, США
4
На грани сомнения
Suspension of Disbelief
триллер
2012, Великобритания
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