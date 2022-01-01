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Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
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Анатолий Котенёв
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Дата рождения
25 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сухуми (Сухум), СССР (Грузия)
Биография Анатолия Котенёва
Родился 25 сентября 1958 года. Сухуми, СССР (Сухум, Грузия).
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