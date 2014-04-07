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Постер к сериалу Физрук
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Физрук
Физрук (2014 - 2017) Физрук 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 32 часа 5 минут
О чем сериал

«Физрук» — это комедийный сериал от телеканала ТНТ, повествующий историю Олега «Фомы» Фомина. В 90-е он научился решать вопросы и по сей день придерживается старых правил. Его начальник, криминальный авторитет Мамай, считает, что времена теперь другие и вести дела нужно иначе. Сочтя Фому неисправимым, он в одночасье отправляет его в отставку. Но поскольку у Олега больше ничего в жизни нет, он продумывает план, как вернуться на службу, и с помощью своего друга по кличке Псих начинает его реализовывать. А первый этап на этом пути — стать физруком в одной московской школе. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев "Фома" – Олег Евгеньевич Фомин
Борис Клюев
Борис Клюев Чернышов, капитан полиции, отец Татьяны
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев "Усач" – Валентин Вялых
Полина Райкина
Полина Райкина
Анастасия Панина
Анастасия Панина Татьяна Александровна Чернышова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Физрук - Сезон 1 Сезон 1
2014, 20 эпизодов
 
Физрук - Сезон 2 Сезон 2
2014, 20 эпизодов
 
Физрук - Сезон 3 Сезон 3
2016, 21 эпизод
 
Физрук - Сезон 4 Сезон 4
2017, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
Польская телекомпания приобрела права на адаптацию «Физрука»
Польская телекомпания приобрела права на адаптацию «Физрука»
Слушать саундтрек сериала Физрук
Кадры из сериала
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