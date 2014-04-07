«Физрук» — это комедийный сериал от телеканала ТНТ, повествующий историю Олега «Фомы» Фомина. В 90-е он научился решать вопросы и по сей день придерживается старых правил. Его начальник, криминальный авторитет Мамай, считает, что времена теперь другие и вести дела нужно иначе. Сочтя Фому неисправимым, он в одночасье отправляет его в отставку. Но поскольку у Олега больше ничего в жизни нет, он продумывает план, как вернуться на службу, и с помощью своего друга по кличке Псих начинает его реализовывать. А первый этап на этом пути — стать физруком в одной московской школе.