«Дэш и Лили» — романтический сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. В основу шоу легла одноименная серия книг для подростков. Сюжет сериала разворачивается вокруг двух подростков, проживающих в городе Нью-Йорк. В аккурат под Рождество старшеклассница по имени Лили прячет в одном из книжных магазинов свою записную книжку с необычным посланием. Именно на нее случайным образом натыкается Дэш во время одинокой прогулки. По ходу развития событий герои начинают общаться, оставляя друг для друга послания в записной книжке, избегая при этом личного общения.