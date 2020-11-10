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Киноафиша Сериалы Дэш и Лили
Дэш и Лили (2020 - 2020) Dash & Lily 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

«Дэш и Лили» — романтический сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. В основу шоу легла одноименная серия книг для подростков. Сюжет сериала разворачивается вокруг двух подростков, проживающих в городе Нью-Йорк. В аккурат под Рождество старшеклассница по имени Лили прячет в одном из книжных магазинов свою записную книжку с необычным посланием. Именно на нее случайным образом натыкается Дэш во время одинокой прогулки. По ходу развития событий герои начинают общаться, оставляя друг для друга послания в записной книжке, избегая при этом личного общения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Саито
Джеймс Саито
Остин Абрамс
Остин Абрамс Dash
Мидори Френсис
Мидори Френсис Lily
Данте Браун
Данте Браун
Майкл Сирил Крейтон
Майкл Сирил Крейтон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дэш и Лили - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Рождественский ромком-сериал Netflix «Дэш и Лили» имеет максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Рождественский ромком-сериал Netflix «Дэш и Лили» имеет максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Netflix закрыл ромком-сериал «Дэш и Лили» после первого сезона
Netflix закрыл ромком-сериал «Дэш и Лили» после первого сезона
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Кадры из сериала
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