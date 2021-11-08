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Брук Шилдс

Brooke Shields
Брук Шилдс
Брук Шилдс Brooke Shields
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Дата рождения
31 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Брук Шилдс

Родилась 31 мая 1965 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Фильмография Брук Шилдс
Замок к Рождеству
Замок к Рождеству
мелодрама 2021, США
5.0
Мэпплторп: Только полюбуйтесь
Мэпплторп: Только полюбуйтесь
документальный 2016, США / Германия
7.0
Приливы
Приливы
комедия, спорт 2013, США
5.0
The Greening of Whitney Brown
The Greening of Whitney Brown
приключения 2011, США
5.0
Месть пушистых
Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.0
Как выйти замуж за миллиардера
Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.0
Полуночный экспресс
Полуночный экспресс
триллер, боевик, ужасы, мистика 2008, США
6.0
Дворецкий Боб
Дворецкий Боб
комедия 2005, Канада / Великобритания
5.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Брук Шилдс и Кэри Элвес влюбляются в трейлере фильма «Замок к Рождеству» Романтическая картина выйдет на Netflix 26 ноября.
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8 ноября 2021 15:44
5 ролей в кино, которые оказались слишком взрослыми для юных актрис В наши дни выход этих фильмов на экраны точно вызвал бы скандал.
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8 сентября 2021 19:30
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
Написать
31 мая 2021 11:30
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12 декабря 2018 00:07
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