Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хороший год Хороший год
Киноафиша Фильмы Хороший год Отзывы о фильме «Хороший год»
A Good Year Хороший год 2006 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Хороший год»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ридли Скотт, похоже, сдает позиции: его свежая комически-нравоучительная история про обретение себя слишком скучна, аморфна и банальна для режиссера такого класса. Несмотря на энергичность съемки, пастораль – явно не родная стихия автора «Дуэлянтов», «Ганнибала» и «Падения “Черного ястреба”». Замысел «Хорошего года» сам по себе чрезвычайно прост: окунуть циничного, саркастичного и антиромантичного лондонского маклера в поэтический, буколический мир виноградников Прованса, среди которых,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
mina 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-добрая сказка или, если угодно, фэнтези. Очаровательный сюжет гениального Ридли Скотта, великолепно подобранный состав "марионеток" дали возможность насладиться летом в Провансе и поразмышлять об истинных человеческих ценностях. Фильм неуловимо напоминает изящную бабочку, порхающую по цветам, поймать которую почти невозможно. Точно так же как и невозможно очутиться на месте главного героя: получить вдруг и сразу имение в Провансе, жить там в свое удовольствие и посылать всяческих боссов и шефов далеко и не единожды...Советую фильм в качестве "антидепрессанта" --- помогает!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sirius 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм ,посмотрели на даче под хорошее вино такая свежесть и романтичность навеяла что прям честно говоря очень хорошо ,больше нечего сказать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ничего себе, фильм Ридли Скотта, как оказалось... В таком случае, это самый приятный фильм Скотта из всех, что я видела.

Наверное, больше года прошло, как я его смотрела, помню, что понравился, но как-то не скучалось мне по нему, ничего особо волнующего не вспоминалось, чтобы захотелось пересмотреть.

Фильм запомнился больше ласковой солнечностью Прованса, красотой и гармонией, в которые погружаешься вместе с героем.

Рассел Кроу - актер фантастический, и засранец у него получился не совсем засранистый, а вполне неоднозначный и интересный. Котийяр помню смутно, да и роль у нее...не то стимул для Макса к перевоспитанию, не то трофей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши