Ридли Скотт, похоже, сдает позиции: его свежая комически-нравоучительная история про обретение себя слишком скучна, аморфна и банальна для режиссера такого класса. Несмотря на энергичность съемки, пастораль – явно не родная стихия автора «Дуэлянтов», «Ганнибала» и «Падения “Черного ястреба”». Замысел «Хорошего года» сам по себе чрезвычайно прост: окунуть циничного, саркастичного и антиромантичного лондонского маклера в поэтический, буколический мир виноградников Прованса, среди которых,…
Наверное, больше года прошло, как я его смотрела, помню, что понравился, но как-то не скучалось мне по нему, ничего особо волнующего не вспоминалось, чтобы захотелось пересмотреть.
Фильм запомнился больше ласковой солнечностью Прованса, красотой и гармонией, в которые погружаешься вместе с героем.
Рассел Кроу - актер фантастический, и засранец у него получился не совсем засранистый, а вполне неоднозначный и интересный. Котийяр помню смутно, да и роль у нее...не то стимул для Макса к перевоспитанию, не то трофей.
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