Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Didier Bourdon
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Дидье Бурдон
Didier Bourdon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Дидье Бурдона
Родился 23 января 1959 года. Алжир.
Развернуть
Фильмография Дидье Бурдона
Мои дорогие дети
комедия
2021, Франция
5.0
Плейбой под прикрытием
комедия, криминал
2018, Франция
6.0
Обещание на рассвете
биография, драма
2018, Франция
7.0
SuperАлиби
комедия
2017, Франция
6.0
Безумные преподы: Миссия в Лондон
комедия
2015, Франция
4.0
Джеки в царстве женщин
комедия
2014, Франция
7.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Бамбу
комедия
2009, Франция
5.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь