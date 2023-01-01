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Хороший год
Хороший год, 2006: актеры и роли
A Good Year
Хороший год
2006 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Хороший год, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Рассел Кроу
Russell Crowe
Митчелл Маллен
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Альберт Финни
Albert Finney
Том Холландер
Tom Hollander
Дидье Бурдон
Didier Bourdon
Рейф Сполл
Rafe Spall
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