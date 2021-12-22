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Ким Бодния

Kim Bodnia
Ким Бодния
Ким Бодния Kim Bodnia
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Дата рождения
12 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Копенгаген, Дания
Рост
178 см
Биография Кима Боднии

Ким Бодния появился на свет 12 апреля 1965 года в датском городе Копенгагене. Предки Кима были евреями, поляками и русскими.

С детства будущий актер интересовался сценическим мастерством, будучи подростком, ходил в драматический кружок. По рекомендации матери Бодния попробовал поступить в местную театральную школу и со второго раза был туда принят.

Впервые Ким появился на экране в эпизоде картины En afgrund af frihed, снятой в Дании. Впоследствии Бодния пять лет играл в театре, а затем вернулся в киноиндустрию, снявшись в ленте "Ночное дежурство", где исполнил роль друга центрального персонажа. В 1996 году Бодния и сам сыграл основного героя в драматическом фильме "Дилер". Эта работа заслужила множество положительных отзывов со стороны зрительской аудитории, а за Кимом надолго закрепилось амплуа злодея в криминальных картинах и боевиках. В 2020 году стало известно, что Ким появится во втором сезоне мини-сериала "Ведьмак", выпускаемого стриминговым сервисом Netflix.

Боднию связывали романтические отношения с Лоттой Андерсен, которая подарила ему наследника Луи, однако так и не стала законной супругой актера. В 2013 году Ким женился на своей коллеге по актерской деятельности Рикке Луизе Андерссон, вместе с которой он воспитывает дочь Номи и сыновей Чарльза и Майлза.

Интересные факты о Киме Боднии
  • С 2011 года Ким был главным актером многосерийного проекта "Мост", который заслужил внимание шведских и датских телезрителей. Однако после второго сезона он покинул сериал, сообщив, что остался разочарован развитием своего героя и антисемитизмом шведов, который сам актер резко осуждает.
  • В молодости Бодния профессионально играл в футбол и занимался легкой атлетикой, но серьезная травма ноги поставила крест на его профессиональной спортивной карьере.
  • Кроме актерской деятельности, Ким также занимается режиссурой и созданием сценариев. Он снял короткометражную картину Escape – Flugten fra ensomheden.
  • Фамилия актера происходит от украинской Бодня.
  • В юные годы актер увлекался джазом, сочинял поэтические произведения и выступал вместе с Хенриком Фийгом.
Фильмография Кима Боднии
Скрипачка
Скрипачка
драма 2018, Финляндия
6.0
Хочу быть как ты
Хочу быть как ты
драма 2016, Бельгия / Болгария
6.0
Розовая вода
Розовая вода
драма 2014, США
6.0
Незнакомец внутри
Незнакомец внутри
триллер 2013, Дания
3.0
Любовь - все, что тебе нужно
Любовь - все, что тебе нужно
комедия, мелодрама 2012, Германия / Дания / Швеция / Франция / Италия
6.0
Месть
Месть
драма 2010, Дания / Швеция
7.0
Ужасное счастье
Ужасное счастье
детектив, драма 2008, Дания
6.0
Дави на газ!
Дави на газ!
комедия, боевик 2002, Дания
6.0
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