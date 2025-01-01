Меню
Льюис Хэмилтон
Lewis Hamilton
Дата рождения
7 января 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стивенидж, Великобритания
Рост
174 см
Популярные фильмы
8.8
Формула 1. Драйв выживания
(2019)
8.7
Формула 1
(2025)
Билеты
Фильмография Льюис Хэмилтон
Жанр
Все
Спорт
Год
Все
2025
2019
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Продюсер
1
8.7
Формула 1
F1: Film
спорт
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
8.8
Формула 1. Драйв выживания
спорт
2019, США
Новости о Льюис Хэмилтон
Брэд Питт садится за руль гоночного болида в драйвовом трейлере экшена «Ф1»
Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был вынужден отклонить роль в «Топ Гане: Мэверик»
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
