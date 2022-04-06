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Демсон Идрис
Демсон Идрис
Damson Idris
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Демсон Идрис
Damson Idris
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Дата рождения
2 сентября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Демсона Идриса
Родился 2 сентября 1991 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Демсона Идриса
Смертельная зона
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
5.0
Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика
2018, Великобритания
3.0
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Сериал «Снегопад» продлен на шестой и заключительный сезон
В настоящий момент это криминальное шоу занимает 73-е место в рейтинге лучших сериалов по версии «Кинопоиска».
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6 апреля 2022 15:26
Вышел тизер пятого сезона криминального сериала «Снегопад»
Полиция и власти Лос-Анджелеса объявляют войну наркоторговле.
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27 декабря 2021 16:52
Воинственный киборг Энтони Маки в трейлере боевика «Смертельная зона»
Релиз состоится уже на этой неделе.
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11 января 2021 13:19
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