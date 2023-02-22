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Киноафиша Новости Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда из-за ультиматума своей жены

Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда из-за ультиматума своей жены

22 февраля 2023 15:27
Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда из-за ультиматума своей жены

В итоге образ агента 007 воплотил Пирс Броснан.

В начале 1990-х годов Лиам Нисон входил в число претендентов на роль Джеймса Бонда, которая досталась Пирсу Броснану. В недавнем интервью журналу Rolling Stone Нисон рассказал, что продюсер франшизы Барбара Брокколи лично несколько раз связывалась с ним, чтобы узнать о его заинтересованности образом агента 007:

«Я знаком с Брокколи. В тот период они уже пересмотрели множество исполнителей, а потом вышел «Список Шиндлера», и Барбара связалась со мной. Она пару раз позвонила мне, чтобы узнать мою заинтересованность ролью. Тогда я сказал, что мне интересно. Когда об этом узнала моя покойная жена [Наташа Ричардсон], упокой Господь ее душу, она заявила мне прямо во время съемок «Нелл» в Каролине примерно следующее: «Лиам, я хочу тебе кое-что сказать: если ты сыграешь Джеймса Бонда, то мы не поженимся». Словом, она предъявила мне ультиматум и говорила серьезно! С Бондом в постель ведь ложатся великолепные девушки из разных стран мира. Я уверен, что в большей степени ее решение было продиктовано именно данным фактом!».

Любовь Нисона к Ричардсон оказалась сильнее его интереса к роли британского шпиона, поэтому дальше переговоров его история с бондианой не продвинулась. В 2007 году актер получил второй шанс пробиться в ряды экшен-звезд благодаря «Заложнице», после успеха которой он стал активно сниматься в боевиках.

Уже завтра в российском прокате стартует нуарный детектив «Марлоу», в котором Нисон сыграл частного сыщика из романов писателя Рэймонда Чандлера.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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