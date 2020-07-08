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Иэн Харт
Иэн Харт
Ian Hart
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Иэн Харт
Ian Hart
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Дата рождения
8 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Иэна Харта
Родился 8 октября 1964 года. Ливерпуль, Великобритания.
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Фильмография Иэна Харта
Помощь
драма
2021, Великобритания
7.0
Побег из Претории
триллер
2019, Великобритания / Австралия
7.0
Божья земля
драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.0
Из другого теста
драма, комедия
2015, Великобритания / Венгрия
6.0
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
комедия
2005, Великобритания
6.0
Завтрак на Плутоне
комедия, драма
2005, Великобритания / Ирландия
6.0
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.0
Нити
приключения, фэнтези, анимация, драма
2004, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
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Вышел новый трейлер фильма Френсиса Аннана «Побег из Претории».
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