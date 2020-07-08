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Иэн Харт

Ian Hart
Иэн Харт
Иэн Харт Ian Hart
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Дата рождения
8 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Иэна Харта

Родился 8 октября 1964 года. Ливерпуль, Великобритания. 

Фильмография Иэна Харта
Помощь
Помощь
драма 2021, Великобритания
7.0
Побег из Претории
Побег из Претории
триллер 2019, Великобритания / Австралия
7.0
Божья земля
Божья земля
драма, мелодрама 2017, Великобритания
7.0
Из другого теста
Из другого теста
драма, комедия 2015, Великобритания / Венгрия
6.0
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
комедия 2005, Великобритания
6.0
Завтрак на Плутоне
Завтрак на Плутоне
комедия, драма 2005, Великобритания / Ирландия
6.0
Волшебная страна
Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.0
Нити
Нити
приключения, фэнтези, анимация, драма 2004, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
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Netflix продлил «Последнее королевство» на пятый сезон Зрители будут рады: создатели сериала довольны рейтингом своего шоу.
Написать
8 июля 2020 17:04
У Дэниела Рэдклиффа есть версия, как Квиррелл спал с Волдемортом на затылке Актер серьезно отнесся к этой непростой задаче.
Написать
10 марта 2020 14:37
Дэниел Рэдклифф готовится к побегу из тюрьмы в трейлере «Побега из Претории» Вышел новый трейлер фильма Френсиса Аннана «Побег из Претории».
Написать
23 января 2020 11:15
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