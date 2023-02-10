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Киноафиша Новости Лиам Нисон снимется в следующем фильме от режиссера «Марлоу»

Лиам Нисон снимется в следующем фильме от режиссера «Марлоу»

10 февраля 2023 15:10
Лиам Нисон снимется в следующем фильме от режиссера «Марлоу»

Фильм о необычном побеге из тюрьмы.

Как сообщает Deadline, Лиам Нисон получил главную роль в криминальном триллере «Призрак Райкера» (The Riker’s Ghost). Примечательно, что режиссером картины выступит Нил Джордан, у которого Нисон недавно снялся в нуарном детективе «Марлоу» — этот фильм выйдет в российский прокат 23 февраля.

В «Призраке Райкера» Нисону предстоит перевоплотиться в заключенного, который готовится к законному освобождению из тюрьмы. Незадолго до этого происходит некое событие, в результате которого главный герой будет вынужден поспособствовать побегу знаменитого террориста.

Сценарий фильма написали Шон О’Кифи («Правосудие Спенсера») и Брайан Рубник («Полный нокдаун»). Постановщик Нил Джордан, в прошлом также снявший «Интервью с вампиром», отметил, что зрителей ждет уникальная история побега из тюрьмы.

В производственную команду картины вошли создатель «Восстания планеты обезьян» Руперт Уайатт и Стив Ричардс, ранее работавший с Нисоном над «Воздушным маршалом» и «Неизвестным».

Съемки «Призрака Райкера» начнутся в сентябре этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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