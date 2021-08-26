Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Коробко
Илья Коробко
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Илья Коробко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 января 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Рост
178 см
Биография Ильи Коробко
Развернуть
Фильмография Ильи Коробко
Синдром
триллер, ужасы
2022, Россия
5.0
Музыка крыш
мелодрама
2021, Россия
6.0
Злая шутка
мелодрама
2016, Россия
5.0
Единичка
драма, военный
2015, Россия
6.0
Куда уходит любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Илья Коробко делится личным списком фильмов и сериалов
30 августа нашумевший сериал «Пищеблок» от Кинопоиск HD выходит на телеканале СТС. По случаю этой премьеры актер Илья Коробко (исполнивший роль брата главного героя) рассказал Киноафише о том, какой актер его вдохновляет, кто его любимый режиссер, и о других личных кинопредпочтениях.
Написать
26 августа 2021 17:58
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»