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Лина Кудри
Лина Кудри
Lyna Khoudri
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Лина Кудри
Lyna Khoudri
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Карьера
Актриса
Биография Лины Кудри
Родилась в 1992 году в Алжире.
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Фильмография Лины Кудри
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения
2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
приключения
2023, Франция
0.0
От кутюр
мелодрама
2021, Франция
6.0
Гагарин
драма
2020, Франция
7.0
Особенные
комедия
2019, Франция
7.0
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24 ноября 2021 11:43
Режиссер Седрик Жименес снимет антитеррористический триллер «Ноябрь» во главе с Жаном Дюжарденом
Сюжет фильма будет связан с терактами, которые случились во Франции в 2015 году.
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4 мая 2021 12:37
Пятый день ММКФ: Заключенные играют пьесу Беккета, Гагарин не взлетел во Франции
Новый выпуск дневника посвящен фильмам «Триумф» с Кадом Мерадом и «Гагарин», где подросток по имени Юрий пытается спасти свой родной дом от сноса.
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8 октября 2020 11:55
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