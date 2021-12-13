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Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд
Jacob Fortune-Lloyd
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Джейкоб Форчун-Ллойд
Jacob Fortune-Lloyd
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Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Джейкоба Форчун-Ллойда
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Фильмография Джейкоба Форчун-Ллойда
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения
2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
приключения
2023, Франция
0.0
Midas Man
биография, драма
2022, Великобритания
0.0
TheatreHD: Как важно быть серьезным
спектакль
2018, Великобритания
7.0
Венецианский купец
спектакль
2015, Великобритания
0.0
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Съемки фильма о менеджере The Beatles «Человек-Мидас» возобновятся не раньше конца января
Новому режиссеру нужно время для подготовки.
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13 декабря 2021 16:14
Появились первые кадры из фильма «Человек-Мидас» с членами The Beatles
Производство картины, остановленное в связи с уходом режиссера Йонаса Окерлунда, возобновлено.
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25 ноября 2021 16:25
У байопика о менеджере The Beatles «Человек-Мидас» появился новый режиссер
В начале этого месяца проект остался без постановщика.
Написать
19 ноября 2021 11:39
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