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Алексис Михалик
Алексис Михалик
Alexis Michalik
О персоне
Фильмография
Алексис Михалик
Alexis Michalik
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Дата рождения
13 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алексиса Михалика
Родился 13 декабря 1982 года. Париж, Франция.
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Фильмография Алексиса Михалика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения
2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
приключения
2023, Франция
0.0
Невезучий
комедия, семейный
2020, Италия
5.0
Не все дома
комедия
2020, Франция
5.0
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
5.0
Сирано. Успеть до премьеры
исторический
2018, Бельгия / Франция
8.0
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