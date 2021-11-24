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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Мартин Бурбулон
Мартин Бурбулон
Martin Bourboulon
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Мартин Бурбулон
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Фильмография Мартина Бурбулона
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения
2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
приключения
2023, Франция
0.0
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.0
Развод по-французски
комедия
2016, Франция
6.0
Любовь вразнос
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
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Стало известно, когда выйдет новая экранизация «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем и Евой Грин
Приключенческую дилогию выпустят за один год.
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24 ноября 2021 11:43
Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в новой экранизации «Трех мушкетеров»
В ней также появится новый не каноничный, но исторический персонаж — чернокожий мушкетер.
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16 февраля 2021 10:33
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