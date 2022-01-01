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Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Alia Bhatt
О персоне
Фильмография
Алиа Бхатт
Alia Bhatt
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Дата рождения
15 марта 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Алиа Бхатт
Родилась 15 марта 1993 года. Бомбей, Индия.
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Фильмография Алиа Бхатт
RRR
боевик, драма
2022, Индия
8.0
Порок
драма, мелодрама
2019, Индия
3.0
Студент года 2
мелодрама, боевик
2019, Индия
2.0
Уличный пацан
драма, биография, мюзикл
2019, Индия
8.0
Заговор
триллер, боевик, криминал, мелодрама, исторический
2018, Индия
7.0
Летящий Пенджаб
драма
2016, Индия
7.0
Сердце камня
боевик, криминал, триллер
,
0.0
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