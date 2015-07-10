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Бахубали: Начало Бахубали: Начало
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Bahubali: The Beginning

Бахубали: Начало, 2015

2015 / Индия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Раненая женщина с младенцем на руках убегает от вооружённых солдат. Понимая, что долго не протянет, она возносит последнюю молитву богам и просит спасти жизнь ребёнка, а сама погружается на дно реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На следующий день его находят местные жители и решают усыновить. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого Шивуду, наделённого невероятной силой. Однажды он находит маску и решает во что бы то ни стало разыскать её владельца, не подозревая, что она принадлежит прекрасной воительнице Авантике, которая всем своим кланом пытается вызволить королеву Девасену из плена тирана Бхаллаладевы.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 27 мая 2016
Премьера в мире 10 июля 2015
Возраст 18+
Режиссер
С.С. Раджамули
С.С. Раджамули
В ролях
Прабхас
Прабхас
Рана Даггубати
Рана Даггубати
Анушка Шетти
Анушка Шетти
Таманна Бхатия
Таманна Бхатия
Сатхьярадж
Сатхьярадж
Все актеры и съемочная группа
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8.5
Постер фильма Бахубали: Начало 2 постера
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