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Элисон Дуди
Alison Doody
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Элисон Дуди
Элисон Дуди
Alison Doody
Дата рождения
11 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Рост
175 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Элисон Дуди
Родилась 11 ноября 1966 года. Дублин, Ирландия.
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Популярные фильмы
8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
(1989)
7.8
RRR: Рядом ревёт революция
(2022)
7.3
Бивер Фолс
(2011)
Фильмография Элисон Дуди
7.8
RRR: Рядом ревёт революция
RRR
боевик, драма
2022, Индия
Смотреть трейлер
5.8
Захар Беркут
The Rising Hawk
боевик, драма, исторический
2019, Украина
7.3
Бивер Фолс
драма, комедия
2011, Великобритания
8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Indiana Jones And The Last Crusade
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
Смотреть трейлер
6.7
Вид на убийство
View To A Kill, A
боевик, приключения, триллер
1985, Великобритания / США
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Новости о Элисон Дуди
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