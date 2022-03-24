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RRR: Рядом ревёт революция
Отзывы о фильме «RRR: Рядом ревёт революция»
RRR
RRR: Рядом ревёт революция
2022 / Индия
Трейлер
7.9
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.8
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Rye Rihehxux
24 марта 2022, 18:52
Оценка
Индийское кино в кинотеатрах )) полная дич 🤮🤮
24 марта 2022, 18:52
0
5
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Andrey Muskan
24 марта 2022, 21:49
Оценка
Наконец то индийское кино в кинотеатрах....Но...надо тщательно выбирать и давать нормальный прокат,амне три сеанса
24 марта 2022, 21:49
4
0
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Андрей Бобиков
25 марта 2022, 23:30
Оценка
Наконец то индийское кино в кинотеатрах.... Но надо делать рекламу!!! ОБАЛДЕННЫЙ КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ!! СПАСИБО ЧТО МОЖНО В ПЕНЗЕ ПОСМОТРЕТЬ ИНДИЙСКОЕ КИНО!!!!
25 марта 2022, 23:30
4
0
Ответить
Andrey Muskan
26 марта 2022, 01:35
Оценка
Фильм бомбический!Особенно после 30 летнего перерыва!Это то,что надо смотреть именно в кино!Голливуд по многим параметрам отдыхает от слова СОВСЕМ!Музыка,как сопровождение чуств и действий героев ,ее много и она в тему,спецэффекты просто из разряда:а так можно было?Это не сарказм.Они реально сделаны,ноифантастичны.Тот фильм,который погружает в себя полностью без остатка и 3 с лишним часа пролетели незаметно!Тот случай,когда субтитры не порят,хотя с дубляжом ,думаю,было бы еще круче!Но...Но,скажу сразу,ненавистники индийского кино,конечно найдут к чему придраться!И еще,скажу,в кинотеатрах нет рекламы фильма вообще,кроме строчки в программе!Да и прокат 3 дня!Это издёвка.В итоге,посчитал,в щале было 26 человек ,из них 70%индусы,пришедшие посмотреть фильм на своем языке
26 марта 2022, 01:35
5
0
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Светлана Михайловна
27 марта 2022, 10:49
Оценка
Просто прекрасно, что можно смотреть индийские фильмы в кинотеатрах! Больше фильмов и сенсов надо! Можно и просто с субтитрами. Фильм RRR очень современный, очень патриотичный, не смотря на то, что индийский. Красочный, позитивный, держит в напряжении все три часа. Спасибо!!!!
27 марта 2022, 10:49
2
0
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Максим Александров
2 апреля 2022, 08:08
Оценка
Вчера ходил с женой на него.
Мы и так индийское кино любим и конкретно актёр NTR у нас в любимчиках.
Но тут просто отвал башки.
Это просто самое лучшее, на что я ходил в кинотеаатр за всю жизнь.
Графика, музыка, операторская работа. Драки поставлены так пафосно, что заруливают 300 спартанцев.
Помню, как я зевал на Эре Альтрона. А тут экшон просто невероятно пафосен и крут.
При этом история такая человеческая, про дружбу.
Есть всего один минус. И он не касается индийской стороны. Минус чисто наш. Это субтитры.
В первой половине фильма они ещё ничего, хотя и сделаны третьеклассником. Но вторая - это тупо машинный перевод над которым никто не работал.
Когда "load" переводят как "Нагружай", а там по контексту с оружием должно быть "заряжай" - это ещё ничего.
Но вот когда девушка говорит "моя невеста работает в полиции" имея в виду усатого мужика - это прелесть.
Но самый топчик это когда англичанин требует зарядить пушки "load cannons", а субтитры гласят "загрузить каноны", кажется сейчас индийцы вкусят истинной христианской веры :). Это просто сбивает весь эпичный пафосный настрой.
Во второй половине фильма мне на ходу приходилось переводить дословно русские слова обратно на английский, чтобы понять о чём речь. Если вы не владеете бегло английским, то вам будет печально.
Фильм - шикарный шедевр.
А вот наши прокатчики - обкакались жиденько.
2 апреля 2022, 08:08
1
0
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Елена Шаулова
8 января 2023, 00:35
Оценка
Последний индийский фильм я смотрела лет в 12, в 1984 году и это был Танцор Диско. Прошло достаточно много лет. Старший сын предложил посмотреть RRR - мы с ним любим обмениваться всякими любопытными казусами. Поскольку пару часов ранее он с интересом посмотрел мой вариант очередной нелепицы, то и я согласилась с его предложением. Это была феерия гротеска! Давно такого не видела, и, ведь, красиво сделали! Кайф для глаз и даже не хочется их вырвать после просмотра - а я реально заморочилась и теперь знаю про фильмы на телугу. Прикольное кино, хоть и очень странное. Думаю, что через пару месяцев смогу и Бахубали посмотреть. Если готовы к варианту индийского гротескового сюра - то рекомендую к просмотру. Потрясающий национальный лубок в непривычном исполнении.
8 января 2023, 00:35
0
0
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Мы и так индийское кино любим и конкретно актёр NTR у нас в любимчиках.
Но тут просто отвал башки.
Это просто самое лучшее, на что я ходил в кинотеаатр за всю жизнь.
Графика, музыка, операторская работа. Драки поставлены так пафосно, что заруливают 300 спартанцев.
Помню, как я зевал на Эре Альтрона. А тут экшон просто невероятно пафосен и крут.
При этом история такая человеческая, про дружбу.
Есть всего один минус. И он не касается индийской стороны. Минус чисто наш. Это субтитры.
В первой половине фильма они ещё ничего, хотя и сделаны третьеклассником. Но вторая - это тупо машинный перевод над которым никто не работал.
Когда "load" переводят как "Нагружай", а там по контексту с оружием должно быть "заряжай" - это ещё ничего.
Но вот когда девушка говорит "моя невеста работает в полиции" имея в виду усатого мужика - это прелесть.
Но самый топчик это когда англичанин требует зарядить пушки "load cannons", а субтитры гласят "загрузить каноны", кажется сейчас индийцы вкусят истинной христианской веры :). Это просто сбивает весь эпичный пафосный настрой.
Во второй половине фильма мне на ходу приходилось переводить дословно русские слова обратно на английский, чтобы понять о чём речь. Если вы не владеете бегло английским, то вам будет печально.
Фильм - шикарный шедевр.
А вот наши прокатчики - обкакались жиденько.
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