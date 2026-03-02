Миллионы зрителей по всему миру: 5 самых кассовых индийских фильмов за последнее десятилетие

Эти проекты собрали максимальную мировую кассу и показали, как далеко шагнул Болливуд.

Болливуд уверенно завоевывает мировую арену: индийские фильмы покоряют прокат и собирают рекордные суммы. Представляем топ самых кассовых проектов, чьи сборы значительно перешагнули отметку в 100 млн долларов.

«Дангал» (2016)

Мировые сборы - около 300 млн долларов. Бывший борец Махавир Сингх Пхогат решает воплотить несбывшуюся мечту через дочерей и начинает жестко тренировать их для большого спорта. Семейная драма постепенно превращается в хронику спортивного прорыва, где на кону не только медали, но и репутация всей семьи.

«Бахубали: Рождение легенды» (2017)

Мировые сборы - около 270 млн долларов. Вторая часть подхватывает главный вопрос первой ленты - «Бахубали: Начало»: почему Бахубали был убит. История раскручивается через дворцовые интриги, предательство внутри семьи и масштабную войну за трон Махишмати. Финал делает ставку на крупные батальные сцены и личное противостояние наследников.

«Пушпа 2: Власть» (2024)

Мировые сборы - свыше 200 млн долларов. Контрабандист Пушпа Радж уже не мелкий игрок и теперь пытается удержать влияние, сталкиваясь с давлением полиции и новыми врагами. Сюжет строится вокруг его попытки закрепиться на вершине криминальной иерархии, пока против него собирают дело.

«RRR: Рядом ревет революция» (2022)

Мировые сборы - около 165 млн долларов. Фильм рассказывает о двух революционерах, которые сначала сходятся как союзники, а затем оказываются по разные стороны колониального конфликта. История сочетает личную дружбу героев с масштабным противостоянием британской власти.

«Золотые прииски Колара: Глава 2» (2022)

Мировые сборы - около 150 млн долларов. Герой по прозвищу Рокки после событий первой части укрепляет контроль над золотыми шахтами Колара, но сталкивается с новыми претендентами на власть и давлением правительства. Конфликт быстро выходит за пределы криминальных разборок и превращается в борьбу за полный контроль над регионом.