Настоящее имя актера, которое он получил при рождении от родителей, Вишал Виру. Лишь позже, когда молодой человек занялся творчеством, сменил на Аджай.
С детских лет мальчик часто видел известных актеров, так как постоянно ездил со своим отцом каскадером на съемки.
- На теле актера есть множество татуировок как религиозного значения, так и подчеркивающие его любовь к своей семье.
- Аджай не пересматривает фильмы со своим участием.
- Кузен актера является режиссером, который снимает картины для Болливуда.
Последнее обновление информации: 01.05.2022