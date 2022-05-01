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Аджай Девган

Ajay Devgn
Аджай Девган
Аджай Девган Ajay Devgn
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Дата рождения
2 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Нью-Дели, Индия
Биография Аджай Девган

Настоящее имя актера, которое он получил при рождении от родителей, Вишал Виру. Лишь позже, когда молодой человек занялся творчеством, сменил на Аджай.

С детских лет мальчик часто видел известных актеров, так как постоянно ездил со своим отцом каскадером на съемки.

Интересные факты о Аджай Девган

- На теле актера есть множество татуировок как религиозного значения, так и подчеркивающие его любовь к своей семье.

- Аджай не пересматривает фильмы со своим участием.

- Кузен актера является режиссером, который снимает картины для Болливуда.

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Аджай Девган
RRR
RRR
боевик, драма 2022, Индия
8.0
Полоса 34
Полоса 34
драма, триллер 2022, Индия
9.0
Люби меня
Люби меня
мелодрама, комедия 2019, Индия
6.0
Тотальное веселье
Тотальное веселье
боевик, комедия, приключения 2019, Индия
4.0
Рейд
Рейд
боевик, триллер 2018, Индия
7.0
Клянусь Шивой
Клянусь Шивой
боевик, триллер, драма, приключения 2016, Индия
6.0
Видимость
Видимость
триллер, драма, криминал 2015, Индия
8.0
Мужественный
Мужественный
комедия, боевик 2013, Индия
1.0
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