Настоящее имя актера, которое он получил при рождении от родителей, Вишал Виру. Лишь позже, когда молодой человек занялся творчеством, сменил на Аджай.

С детских лет мальчик часто видел известных актеров, так как постоянно ездил со своим отцом каскадером на съемки.