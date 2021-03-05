Цензор, 2021

Великобритания, 1985 год. На дворе время телефонных звонков, проката видеокассет и курения в помещениях. Время, когда правящие классы мрачно ждут забастовки шахтеров, а в прессе то и дело появляются нервные заголовки из-за слишком «грязных и жестоких» фильмов. Энид (Нив Алгар) – депрессивная женщина, которая с большой ответственностью и профессионализмом работает цензором в кино.

Порой у Энид может быть довольно неприятная работа: ей приходится просматривать фильмы ужасов с бесконечными сценами изнасилований. Свою работу она выполняет совместно с невыносимым коллегой Сандерсоном (Николас Барнс). Энид подмечает странную закономерность, которой делится с другой своей коллегой Анной (Клер Перкинс). По ее мнению, их коллеги-мужчины довольно спокойно относятся к сценам насилия со стороны мужчин в отношении женщин. Ее босс Фрейзер (Винсент Франклин) – чопорный бюрократ, у которого завязываются сомнительно хорошие отношения с неприятным продюсером фильмов ужасов Дагом (Майкл Смайли). Тот проводит свои обеденные перерывы с Фрейзером и пускает сальные сексистские шуточки по поводу внешности Энид.

Однако никто не знает, что у Энид и у самой есть жуткая тайна: ее преследует детская травма. Когда-то она стала свидетелем того, как пропала ее сестра Нина, но скрыла некоторые подробности этого страшного инцидента. Дело давно закрыли, но Энид всю свою сознательную взрослую жизнь пыталась попросту вычеркнуть этот эпизод из головы.

Однажды ей поручают посмотреть странный фильм под названием «Не входи в церковь», снятого таинственным режиссером по имени Фредерик Норт (Адриан Шиллер). Лесные сцены в его картине похожи на ужасающие воспоминания из детства Энид, которые все время так или иначе всплывают в ее сознании. Знает ли Фредерик что-нибудь о деле пропавшей Нины?