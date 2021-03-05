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Цензор, 2021

2021 / Великобритания
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Британский фильм ужасов, в котором выдуманные преступления переплетаются с реальными
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Причины посмотреть Факты О фильме

Великобритания, 1985 год. На дворе время телефонных звонков, проката видеокассет и курения в помещениях. Время, когда правящие классы мрачно ждут забастовки шахтеров, а в прессе то и дело появляются нервные заголовки из-за слишком «грязных и жестоких» фильмов. Энид (Нив Алгар) – депрессивная женщина, которая с большой ответственностью и профессионализмом работает цензором в кино. 

Порой у Энид может быть довольно неприятная работа: ей приходится просматривать фильмы ужасов с бесконечными сценами изнасилований. Свою работу она выполняет совместно с невыносимым коллегой Сандерсоном (Николас Барнс). Энид подмечает странную закономерность, которой делится с другой своей коллегой Анной (Клер Перкинс). По ее мнению, их коллеги-мужчины довольно спокойно относятся к сценам насилия со стороны мужчин в отношении женщин. Ее босс Фрейзер (Винсент Франклин) – чопорный бюрократ, у которого завязываются сомнительно хорошие отношения с неприятным продюсером фильмов ужасов Дагом (Майкл Смайли). Тот проводит свои обеденные перерывы с Фрейзером и пускает сальные сексистские шуточки по поводу внешности Энид.

Однако никто не знает, что у Энид и у самой есть жуткая тайна: ее преследует детская травма. Когда-то она стала свидетелем того, как пропала ее сестра Нина, но скрыла некоторые подробности этого страшного инцидента. Дело давно закрыли, но Энид всю свою сознательную взрослую жизнь пыталась попросту вычеркнуть этот эпизод из головы. 

Однажды ей поручают посмотреть странный фильм под названием «Не входи в церковь», снятого таинственным режиссером по имени Фредерик Норт (Адриан Шиллер). Лесные сцены в его картине похожи на ужасающие воспоминания из детства Энид, которые все время так или иначе всплывают в ее сознании. Знает ли Фредерик что-нибудь о деле пропавшей Нины?

Это дебютный полнометражный фильм режиссера Прано Бэйли-Бонд, которая является выпускницей Берлинского кампуса талантов.

Изначально Прано Бэйли-Бонд написала и сняла короткометражный фильм под названием Nasty, который был показан более чем на ста фестивалях и завоевал награды по всему миру. В итоге история, рассказанная в Nasty, переросла в полнометражный фильм «Цензор».

Актриса Нив Алгар стала известна благодаря своим ролям в сериалах «Викинги», «Чистота» и «Чужие грехи».

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года в секции «Полночь». 

В феврале 2021 года стало известно, что кинокомпания Magnolia Pictures приобрела права на распространение фильма в США, а запуск картины в американских кинотеатрах назначен на июнь 2021 года. 

Режиссер Прано Бэйли-Бонд написала сценарий в соавторстве с Энтони Флетчером. 

Продюсером фильма выступила Хелен Джонс из Silver Salt Films.

Известный критик фильмов-ужасов Ким Ньюман выступил в качестве исполнительного продюсера вместе с Антом Тимпсоном и Эндрю Старком. 

Фильм был снят при поддержке таких кинокомпаний, как BFI, Film4, Creative England и Ffilm Cymru Wales.

Короткометражные фильмы Прано Бэйли-Бонд участвовали во многих фестивалях по всему миру, включая Лондонский кинофестиваль, кинофестиваль в Тампере, кинофестиваль в Сиджесе и международный кинофестиваль в Мельбурне. 

Режиссер Прано Бэйли-Бонд также снимает музыкальные видеоклипы, некоторые ее работы получали награду «Лучший музыкальный короткометражный фильм» на Лондонском фестивале.

Британия 1980-х. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Ей обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нём актриса кажется очень похожей на её пропавшую сестру.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 июля 2021
Премьера онлайн 18 июня 2021
Премьера в мире 5 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Прано Бэйли-Бонд
Прано Бэйли-Бонд
В ролях
Нив Алгар
Нив Алгар
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Николас Барнс
Николас Барнс
Винсент Франклин
Винсент Франклин
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цензор 3 постера
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Цензор
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Холодную Британию 1980-х наполнили социальные катаклизмы: бастуют шахтеры, преступность на марше, да еще салоны видеопроката захлестнула волна фильмов категории «Б» — низкопробных ужастиков с откровенной имитацией жестоких убийств. Правительство пытается оказать сопротивление: цензурный комитет не покладая рук вырезает из них самые вопиющие сцены, чтобы хоть как-то удержать на плаву общественную мораль. Сдержанная и ответственная Инед (Нив Алгар, памятная по «Воспитанным…
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саундтрек фильма Цензор
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