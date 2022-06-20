«Род мужской»: Рецензия Киноафиши

Потеряв мужа, Харпер отправляется в уединенное поместье в глуши и надеется прийти в себя. Поездка не задается уже с самого начала. Первым наводит жуть странный владелец дома, выглядящий глухой деревенщиной и отпускающий сексистские комментарии. Затем обычный звонок по видеосвязи с подругой прерывается помехами пугающего мужского лица. А следом обычная прогулка по округе оказывается переполнена стрессом из-за встречи с преследователем-эксгибиционистом. Кажется, про отдых можно забыть, ведь скоро девушке предстоит столкнуться с еще большим злом, живущими в округе, – мужчинами.

Алекс Гарленд один из самым интересных режиссеров, который с головой погружен в поп-культуру. За его плечами популярная книга, множество сценариев фильмов и видеоигр, а также смелые режиссерские работы с рефлексией современных проблем. В новой картине он не пытается заигрывать с жанрами и водить нас за нос, а снимает чистый хоррор, разбавленный сказочной атмосферой. Хотя Гарленд все равно не изменяет себе, вновь не обращая внимания на зрителя. Главным для него, как обычно, остаются собственные размышления – на этот раз о преодолении травмы, чувстве вины, манипуляциях и феминизме, завернутые в обертку абсолютного безумия.

Род мужской

Весь город, в который приезжает героиня, оказывается наполнен мужским бессознательным. Оно воспринимает девушку исключительно как набор стереотипов и не видит в ней самостоятельную личность. Первая же встреча с одним жителем местного маскулинного муравейника переполнена дискомфортом и испанским стыдом. Этим созданиям не хочется давать второй шанс и списывать подобное поведение на уединенную сельскую жизнь. Без исключений — все мужчины в фильме абсолютные козлы. Они гнусные манипуляторы, слабаки, запугивающие и бьющие женщин, и даже не пытаются контролировать собственные отвратительные инстинкты. Здесь сразу вспоминается «Девушка, подающая надежды», где все мужчины тоже казались совершенным злом. Гарленд пошел дальше в их представлении. Он буквальном смысле дает им одно лицо, стирая грань между священником и простым выпивохой в баре.

«Род мужской» погружает нас в пространство женских страхов. Такой универсальный гендерный ад, в котором девушка постоянно вынуждена оглядываться и быть начеку. На этот раз интеллектуальный лабиринт Гарленда оказывается более понятным, но переполненным большим сюрреализмом. История состоит из нарастающего безумия, густой атмосферы дискомфорта и превосходной операторской работы, постоянно усиливающей наш страх. В отличие от предыдущих картин, режиссер не пытается хитрить и выворачивает происходящее наизнанку в слишком буквальном смысле. Чего только стоит финальная сцена с мужской матрешкой. Травмы и страхи героев понятны с самого начала, как и образы добра/зла. Гарленд не размывает их границы, не уходит в серую зону с лозунгом «все не так однозначно». Главным становится именно иллюстрация внутреннего женского ужаса, поиски сил его преодолеть и начать жизнь с чистого листа, оставив все это в прошлом.

Род мужской

«Род мужской» – это безумная, красивая и дискомфортная хоррор-сказка о проблемах женщин в агрессивном мужском мире. Гарленд вновь встает спиной к зрителю и вынуждает самому проделать путь, чтобы посмотреть ему в лицо и полюбить происходящее. Это фильм, разделяющий людей. Кто-то отыщет глубину, оценит подход, с головой окунется и полюбит местное безумие. Остальные могут быть недовольны излишней натуралистичностью и не оценят столь откровенную подачу истории. «Род мужской» точно не оставит вас равнодушным. Он будет рождать споры и провоцировать на эмоции, а это всегда достойно уважения.