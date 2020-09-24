Кошмары, 2020

Мировая премьера фильма состоялась в Канаде на международном кинофестивале Fantasia 30 августа 2020 года.

Фильм был выпущен в некоторых кинотеатрах и на платформах в США 12 марта 2021 года. О прокате в Канаде объявлено не было.

Помимо того, что Энтони Скотт Бёрнс выступил режиссером и написал сценарий, он также работал над проектом как оператор и монтажер. Более того, он также является соавтором партитуры к фильму, которую он писал под своим псевдонимом Pilotpriest.

В своей работе режиссер Энтони Скотт Бёрнс ссылается на фильмы Джорджа А. Ромеро и классическую картину Стэнли Кубрика «Сияние», а музыка к фильму перекликается с произведениями Джона Карпентера.

Премьера фильма состоялась в отеле Fantasia, где в 2018 году также впервые была показана дебютная работа режиссера Энтони Скотта Бёрнса под названием «Наш дом».

Премьера фильма на территории США состоялась на совместном виртуальном кинофестивале под названием Nightstream, который проходил с 8 по 11 октября 2020 года. Данный фестиваль является уникальным проектом сотрудничества пяти жанровых фестивалей – Бостонского кинофестиваля Underground, Бруклинского кинофестиваля ужасов, кинофестиваля в Норт-Бенд, а также кинофестивалей Overlook и Popcorn Frights.

В фильме есть отсылка к фильму «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Так, прозвище одного из персонажей – Рифф, и сам он объясняет его тем, что это отсылка к Рифф Раффу из культового фильма Джима Шармена.

Также в картине появляются постеры к фильмам «Терминатор» и «Уик-энд у Берни».