Кошмары, 2020

В очередном фильме ужасов от режиссера Энтони Скотта Бёрнса сюжет разворачивается вокруг восемнадцатилетней старшеклассницы Сары. Она убегает из дома и теперь находится в состоянии неопределённости. Она быстро понимает, что ей абсолютно не на кого положиться и некуда идти. Теперь Сара ночует на детской площадке под открытым небом, и каждую ночь ее мучают одни и те же повторяющиеся кошмары: ей снятся пугающие и странные образы. Однажды девушка случайно находит объявление института изучения сна о наборе людей для исследования и тут же соглашается на участие.
Все кажется слишком привлекательным: университет, который обещает ей такую желанную крышу над головой и безопасность, к тому же еще и платит добровольцам деньги. Также здесь у нее неожиданно появляется друг, которому она может полностью доверять, в лице ученого Джереми. Во время исследования тело Сары облепляют датчиками для наблюдения. Ученые ведут себя вполне приятно и дружелюбно, ничего не доставляет ей ощутимых неудобств. После первой же ночи Сара чувствует себя лучше: она наконец-то выспалась и отдохнула. Но в данном исследовании есть нечто странное, а наблюдение за снами, похоже, только усугубляет тревожность Сары. Когда ученые из университета начинают показывать ей знакомые черно-белые силуэты из ее снов, у девушки происходит приступ. Тьма начинает сгущаться, и вскоре ей становится ясно, что она неосознанно стала проводником к какому-то новому и совершенно ужасающему открытию.
Мировая премьера фильма состоялась в Канаде на международном кинофестивале Fantasia 30 августа 2020 года.
Фильм был выпущен в некоторых кинотеатрах и на платформах в США 12 марта 2021 года. О прокате в Канаде объявлено не было.
Помимо того, что Энтони Скотт Бёрнс выступил режиссером и написал сценарий, он также работал над проектом как оператор и монтажер. Более того, он также является соавтором партитуры к фильму, которую он писал под своим псевдонимом Pilotpriest.
В своей работе режиссер Энтони Скотт Бёрнс ссылается на фильмы Джорджа А. Ромеро и классическую картину Стэнли Кубрика «Сияние», а музыка к фильму перекликается с произведениями Джона Карпентера.
Премьера фильма состоялась в отеле Fantasia, где в 2018 году также впервые была показана дебютная работа режиссера Энтони Скотта Бёрнса под названием «Наш дом».
Премьера фильма на территории США состоялась на совместном виртуальном кинофестивале под названием Nightstream, который проходил с 8 по 11 октября 2020 года. Данный фестиваль является уникальным проектом сотрудничества пяти жанровых фестивалей – Бостонского кинофестиваля Underground, Бруклинского кинофестиваля ужасов, кинофестиваля в Норт-Бенд, а также кинофестивалей Overlook и Popcorn Frights.
В фильме есть отсылка к фильму «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Так, прозвище одного из персонажей – Рифф, и сам он объясняет его тем, что это отсылка к Рифф Раффу из культового фильма Джима Шармена.
Также в картине появляются постеры к фильмам «Терминатор» и «Уик-энд у Берни».
18-летняя Сара убежала из дома и теперь ночует под открытым небом на детской площадке. Каждую ночь ей снятся странные пугающие образы, поэтому когда девушка видит объявление института изучения сна о наборе добровольцев, она хватается за эту возможность. Тела испытуемых облепляют датчиками, и после первой ночи Сара чувствует себя отдохнувшей, но когда исследователи показывают ей смутно узнаваемые чёрно-белые снимки, у девушки начинается приступ.