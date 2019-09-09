Диббук, 2019

Действие происходит в нескольких небогатых кварталах Бруклина, где переживший личную трагедию Яков Ронен попытался разорвать связи с ортодоксальной еврейской общиной, в которой провел всю жизнь.

Независимость сильно потрепала юношу, очень скоро он, безработный и нищий, вынужден обратиться к своим, и ему предлагают за небольшую плату принять участие в традиционном ритуале ночного бдения.

Суть ритуала в том, что человек, чья должность называется «шомер», находится с телом недавно почившего члена общины от заката до рассвета и читает священные тексты, подготавливающие душу покойника к окончательному переходу в иной мир. Тело, о котором идет речь, принадлежит мужчине, в свое время пережившему ужасы Холокоста, а его жена, старая и больная женщина, все еще живет в доме.

Бывший кандидат на должность шомера бесследно исчез, и поэтому раввин срочно ищет замену, когда встречает Якова. Парень не горит желанием принимать участие в религиозном обряде, но под давлением финансовых трудностей соглашается.

Ночь в полной изоляции наедине с трупом и полубезумной женщиной пробуждает собственных демонов Якова, а в его тревожные видения проникают сюжеты, имеющие отношения к жизни покойника.

Странные силуэты в зеркалах, далекие голоса, медленно движущиеся тени – лишь малый набор того, что ждет обитателей дома до рассвета. Зрителю предстоит пережить тягучее погружение в котел сверхъестественного ужаса, в котором стирается граница между реальностью и вымыслом.