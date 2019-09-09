Диббук, 2019

Действие происходит в нескольких небогатых кварталах Бруклина, где переживший личную трагедию Яков Ронен попытался разорвать связи с ортодоксальной еврейской общиной, в которой провел всю жизнь.
Независимость сильно потрепала юношу, очень скоро он, безработный и нищий, вынужден обратиться к своим, и ему предлагают за небольшую плату принять участие в традиционном ритуале ночного бдения.
Суть ритуала в том, что человек, чья должность называется «шомер», находится с телом недавно почившего члена общины от заката до рассвета и читает священные тексты, подготавливающие душу покойника к окончательному переходу в иной мир. Тело, о котором идет речь, принадлежит мужчине, в свое время пережившему ужасы Холокоста, а его жена, старая и больная женщина, все еще живет в доме.
Бывший кандидат на должность шомера бесследно исчез, и поэтому раввин срочно ищет замену, когда встречает Якова. Парень не горит желанием принимать участие в религиозном обряде, но под давлением финансовых трудностей соглашается.
Ночь в полной изоляции наедине с трупом и полубезумной женщиной пробуждает собственных демонов Якова, а в его тревожные видения проникают сюжеты, имеющие отношения к жизни покойника.
Странные силуэты в зеркалах, далекие голоса, медленно движущиеся тени – лишь малый набор того, что ждет обитателей дома до рассвета. Зрителю предстоит пережить тягучее погружение в котел сверхъестественного ужаса, в котором стирается граница между реальностью и вымыслом.
Режиссер и автор сценария Кит Томас долго изучал медицину, прежде чем заняться режиссурой, а также писал рассказы и стихи. Работая медиком, он слушал истории пациентов, после чего сверял их собственные интерпретации болезней с содержимым медицинских карточек. Кроме того, он много работал в домах престарелых, и фильм в некотором роде основан на этом опыте.
Для того чтобы точнее отразить все аспекты религиозных обрядов, режиссер Кит Томас провел много часов в беседах с представителем собственной религиозной общины.
Помимо английского персонажи говорят на идише. Хотя в нем и используется еврейский алфавит, идиш входит в германскую языковую группу.
Кит Томас долго искал актера на роль Якова. Однажды он увидел игру Дэйва Дэвиса на сеансе фильма «Город-бомба» (2017) и тут же решил связаться с артистом, так как был уверен, что это идеальный выбор.
Оригинальное название фильма «The Vigil» переводится как «бдение». «Диббук» переводится с иврита как «прилепившийся» – так в еврейской мифологии называют злой дух покойника.
Вопреки мнению многих критиков, Кит Томас не заимствовал ничего из других фильмов об экзорцизме, тем более из «Изгоняющего дьявола» (1973). Он убежден, что христианская мораль в этих картинах помешала бы ему рассказать историю, основанную на идеях ортодоксального иудаизма. Однако у фильма всё же есть источники визуального вдохновения: это «Лестница Иакова» (1990) и «Одержимая» (1981).
Первый эпизод фильма показывает собрание группы моральной поддержки под названием Footsteps. Практический каждый актер, присутствующий в сцене, на самом деле посещал собрания этой организации.
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, в секции Midnight Madness.
Можно заподозрить, что многие страшные элементы, появляющиеся на экране, были сделаны при помощи компьютерных эффектов, однако Кит Томас утверждает, что в CGI не было никакой нужды, и всё делалось непосредственно перед камерой, благодаря разным ухищрениям съемочной группы.
Молодой парень по имени Яков, недавно покинувший хасидскую общину, соглашается стать шомером – человеком, который согласно старинной еврейской традиции, остается на ночь с телом недавно усопшего. Этой ночью Яков обнаруживает, что в доме покойника скрыта тёмная и страшная тайна, способная привести в наш мир нечто зловещее, опасное и действительно пугающее…