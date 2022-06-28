Меню
Род мужской - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Род мужской. Второй дублированный трейлер

Род мужской. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 2 июня 2022
Род мужской – Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...
Danil Egorov 28 июня 2022, 17:17
Оценка
Очень скучный фильм. Вообще ни о чем
28 июня 2022, 17:17 Ответить
siriniti_71 29 июня 2022, 06:14
Фильм просто ужасный!!! Не ходите и не тратьте свое время!!! Скучный с бредовой концовкой.
29 июня 2022, 06:14 Ответить
Comon 4 июля 2022, 20:04
Оценка
Вполне прилично пол фильма, но с последней третью подкачали конечо
4 июля 2022, 20:04 Ответить
dimamarkovpro 23 июля 2022, 20:43
Оценка
A24 представляет.
После просмотра трейлера этого фильма, мне очень сильно захотелось его посмотреть и я ждал 23 июня, чтобы сходить на этот фильм.
Но, позавчера мне посчастливилось посмотреть его в кино до общероссийской премьеры.
По трейлеру я ожидал очень странную ленту, но с интересным сюжетом и со страшными моментами, которые меня напугают.
Оправдались ли мои ожидания?
Фильм "Род мужской" – это очень странное кино, которое уже с первых кадров захватывает зрителя.
Фильм был интересным, время прошло незаметно.
Атмосфера страха чувствовалась, а страшные моменты меня напугали на самом деле.
Также, в этом фильме есть и мерзкие сцены, поэтому слабонервным лучше не смотреть.
После просмотра я долго думал об этой ленте и о его смысле, а это у меня бывает редко.
Ещё, я бы хотел отметить прекрасную работу со светом, прекрасную операторскую работу, хороших актёров и их игру, и отличный саундтрек.
В итоге, мои ожидания оправдались, хоть и есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
Я советую посмотреть этот фильм в кино, особенно на языке оригинала с русскими субтитрами.
Моя оценка: 9 из 10.
23 июля 2022, 20:43 Ответить
Aleksandr Chetvertiy 24 января 2023, 22:43
Полнейший бред! Режиссер и продюсер безумны.
Не смотрите!
24 января 2023, 22:43 Ответить
6.3 Род мужской
Род мужской триллер, 2022, Великобритания
