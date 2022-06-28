Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Род мужской. Второй дублированный трейлер
Род мужской. Второй дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 2 июня 2022
Род мужской
– Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
trailer
teaser
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Danil Egorov
28 июня 2022, 17:17
Оценка
Очень скучный фильм. Вообще ни о чем
28 июня 2022, 17:17
1
0
Ответить
siriniti_71
29 июня 2022, 06:14
Фильм просто ужасный!!! Не ходите и не тратьте свое время!!! Скучный с бредовой концовкой.
29 июня 2022, 06:14
0
0
Ответить
Comon
4 июля 2022, 20:04
Оценка
Вполне прилично пол фильма, но с последней третью подкачали конечо
4 июля 2022, 20:04
0
0
Ответить
dimamarkovpro
23 июля 2022, 20:43
Оценка
A24 представляет.
После просмотра трейлера этого фильма, мне очень сильно захотелось его посмотреть и я ждал 23 июня, чтобы сходить на этот фильм.
Но, позавчера мне посчастливилось посмотреть его в кино до общероссийской премьеры.
По трейлеру я ожидал очень странную ленту, но с интересным сюжетом и со страшными моментами, которые меня напугают.
Оправдались ли мои ожидания?
Фильм "Род мужской" – это очень странное кино, которое уже с первых кадров захватывает зрителя.
Фильм был интересным, время прошло незаметно.
Атмосфера страха чувствовалась, а страшные моменты меня напугали на самом деле.
Также, в этом фильме есть и мерзкие сцены, поэтому слабонервным лучше не смотреть.
После просмотра я долго думал об этой ленте и о его смысле, а это у меня бывает редко.
Ещё, я бы хотел отметить прекрасную работу со светом, прекрасную операторскую работу, хороших актёров и их игру, и отличный саундтрек.
В итоге, мои ожидания оправдались, хоть и есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
Я советую посмотреть этот фильм в кино, особенно на языке оригинала с русскими субтитрами.
Моя оценка: 9 из 10.
23 июля 2022, 20:43
0
1
Ответить
Aleksandr Chetvertiy
24 января 2023, 22:43
Полнейший бред! Режиссер и продюсер безумны.
Не смотрите!
24 января 2023, 22:43
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.3
Род мужской
триллер, 2022, Великобритания
Онлайн
02:34
Аватар: Пламя и пепел
дублированный трейлер
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
02:33
Чебурашка 2
трейлер 2
01:48
Лермонтов
трейлер
01:58
Маша и Медведи
трейлер
01:01
Паранормальное явление. Шум
дублированный трейлер
01:55
Сират
дублированный трейлер
01:59
Сказка о царе Салтане
трейлер
01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
дублированный трейлер
02:02
Сущность
trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
После просмотра трейлера этого фильма, мне очень сильно захотелось его посмотреть и я ждал 23 июня, чтобы сходить на этот фильм.
Но, позавчера мне посчастливилось посмотреть его в кино до общероссийской премьеры.
По трейлеру я ожидал очень странную ленту, но с интересным сюжетом и со страшными моментами, которые меня напугают.
Оправдались ли мои ожидания?
Фильм "Род мужской" – это очень странное кино, которое уже с первых кадров захватывает зрителя.
Фильм был интересным, время прошло незаметно.
Атмосфера страха чувствовалась, а страшные моменты меня напугали на самом деле.
Также, в этом фильме есть и мерзкие сцены, поэтому слабонервным лучше не смотреть.
После просмотра я долго думал об этой ленте и о его смысле, а это у меня бывает редко.
Ещё, я бы хотел отметить прекрасную работу со светом, прекрасную операторскую работу, хороших актёров и их игру, и отличный саундтрек.
В итоге, мои ожидания оправдались, хоть и есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
Я советую посмотреть этот фильм в кино, особенно на языке оригинала с русскими субтитрами.
Моя оценка: 9 из 10.
Не смотрите!
Авторизация по e-mail