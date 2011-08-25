Яков Фидельман — семидесятилетний мастер-плотник и художник-реставратор. После смерти своего делового партнера Маламуда, проработавшего с ним всю жизнь, Фидельман всем сердцем привязывается к своей старой мастерской, которая и заменяет ему весь мир. Он отказывается от предложения своего сына Ноя, амбициозного молодого юриста, закрыть бизнес и построить жилое здание на месте мастерской. Он верит, что с помощью его нового подмастерья Антона ему, в конце концов, удастся найти способ сохранить мастерскую, свой мир, а также его прежний уединённый образ жизни. Но после того, как под каменной кладкой в задней части мастерской был найден старинный рояль, изготовленный всемирно-известной фирмой Стейнвэй, ситуация становится более сложной.

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