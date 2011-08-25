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Киноафиша Фильмы Реставрация

Реставрация

Boker tov adon fidelman 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Яков Фидельман — семидесятилетний мастер-плотник и художник-реставратор. После смерти своего делового партнера Маламуда, проработавшего с ним всю жизнь, Фидельман всем сердцем привязывается к своей старой мастерской, которая и заменяет ему весь мир. Он отказывается от предложения своего сына Ноя, амбициозного молодого юриста, закрыть бизнес и построить жилое здание на месте мастерской. Он верит, что с помощью его нового подмастерья Антона ему, в конце концов, удастся найти способ сохранить мастерскую, свой мир, а также его прежний уединённый образ жизни. Но после того, как под каменной кладкой в задней части мастерской был найден старинный рояль, изготовленный всемирно-известной фирмой Стейнвэй, ситуация становится более сложной.
Страна Израиль
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 августа 2011
Дата выхода
25 августа 2011 Израиль
25 августа 2011 Канада 18A
Производство Yetzira Ivrit
Другие названия
Boker Tov Adon Fidelman, Restoration, Konserwator, Restaurator, Доброе утро, господин Фидельман!, Реставрация
Режиссер
Йосси Мадмони
В ролях
Сара Адлер
Сара Адлер
Нево Камхи
Стивен Д. Рут
Генри Дэвид
Генри Дэвид
Сасон Габай
Все актеры и съемочная группа
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Покерфейс 6.3
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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