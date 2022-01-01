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Дэниэл МакФерсон
Дэниэл МакФерсон
Daniel MacPherson
О персоне
Фильмография
Дэниэл МакФерсон
Daniel MacPherson
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Дата рождения
25 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
177 см
Биография Дэниэла МакФерсона
Родился 25 апреля 1980 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Фильмография Дэниэла МакФерсона
Дитя Осириса
боевик, приключения, драма
2016, Австралия
5.0
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