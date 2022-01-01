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Брук Сатчуэлл
Брук Сатчуэлл
Brooke Satchwell
О персоне
Фильмография
Брук Сатчуэлл
Brooke Satchwell
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Дата рождения
14 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
165 см
Биография Брук Сатчуэлл
Родилась 14 ноября 1980 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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