Миллиардер Джейк приглашает своих друзей детства на покерный турнир с высочайшими ставками, который он проведет у себя дома. Но давние знакомые не подозревают, что игра – лишь часть хитроумного плана, цель которого – вывести каждого из них на чистую воду. Ситуация накаляется, когда в особняк вламываются грабители. Теперь на кону не только 5 миллионов долларов, но и жизни главных героев. Для Рассела Кроу «Покерфейс» – второй по счету…
Слишком много непонятных моментов. Странные переходы от одних героев к другим. Если бы смотрела его не в кинотеатре, а по телеку или в онлайне, то выключила бы в первые же 10 минут.
Досмотрела только потому, что хотелось узнать, почему фильм отнесли к жанру "триллер". Оказывается, в нём есть оружие и даже убийство!
Полторы звезды ставлю только за красивый актёрский состав.
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