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Poker Face Покерфейс 2022 / США
7.5 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Покерфейс»

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Наша рецензия

Миллиардер Джейк приглашает своих друзей детства на покерный турнир с высочайшими ставками, который он проведет у себя дома. Но давние знакомые не подозревают, что игра – лишь часть хитроумного плана, цель которого – вывести каждого из них на чистую воду. Ситуация накаляется, когда в особняк вламываются грабители. Теперь на кону не только 5 миллионов долларов, но и жизни главных героев.    Для Рассела Кроу «Покерфейс» – второй по счету…

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Михаил Роксман 16 ноября 2022, 19:18
Оценка
Сюжет неплохой но не сильно эмоциональный .Не ждите погонь, мощных драк и перестрелок.Это больше психологическая драма.Один раз посмотеть можно,но вряд ли будет желание повторить,
16 ноября 2022, 19:18 Ответить
aydincik656 18 ноября 2022, 01:16
Оценка
3+
18 ноября 2022, 01:16 Ответить
Максим Рубанов 19 ноября 2022, 16:15
Оценка
скукотища
19 ноября 2022, 16:15 Ответить
Дарья Истомина 20 ноября 2022, 09:31
Оценка
Фильм классный, немного не хватало развитее событий и где то было не понятно что к чему, но нам понравилось, даже взгрустнулось немного от конца фильма Вышли из кинозала с хорошим настроением ))
20 ноября 2022, 09:31 Ответить
User 20 ноября 2022, 19:25
Оценка
На разок прикольный. Не затянут
20 ноября 2022, 19:25 Ответить
Екатерина Хоменко 1 декабря 2022, 04:39
Оценка
Чересчур затянутое начало. Больше половины фильма буквально сидишь и ждёшь, когда же начнётся хоть какой-нибудь движняк. А он не начинается.
Слишком много непонятных моментов. Странные переходы от одних героев к другим. Если бы смотрела его не в кинотеатре, а по телеку или в онлайне, то выключила бы в первые же 10 минут.
Досмотрела только потому, что хотелось узнать, почему фильм отнесли к жанру "триллер". Оказывается, в нём есть оружие и даже убийство!
Полторы звезды ставлю только за красивый актёрский состав.
1 декабря 2022, 04:39 Ответить
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