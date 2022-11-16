Наша рецензия

Миллиардер Джейк приглашает своих друзей детства на покерный турнир с высочайшими ставками, который он проведет у себя дома. Но давние знакомые не подозревают, что игра – лишь часть хитроумного плана, цель которого – вывести каждого из них на чистую воду. Ситуация накаляется, когда в особняк вламываются грабители. Теперь на кону не только 5 миллионов долларов, но и жизни главных героев. Для Рассела Кроу «Покерфейс» – второй по счету…