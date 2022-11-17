«Покерфейс»: Рецензия Киноафиши

Миллиардер Джейк приглашает своих друзей детства на покерный турнир с высочайшими ставками, который он проведет у себя дома. Но давние знакомые не подозревают, что игра – лишь часть хитроумного плана, цель которого – вывести каждого из них на чистую воду. Ситуация накаляется, когда в особняк вламываются грабители. Теперь на кону не только 5 миллионов долларов, но и жизни главных героев.

Для Рассела Кроу « Покерфейс » – второй по счету режиссерский проект. Свой первый фильм, « Искатель воды », он выпустил в 2014 году. Кроу не только срежиссировал «Покерфейс», но и сам исполнил в нем главную роль – гениального техномиллиадера и первоклассного игрока по имени Джейк. Игра Рассела, как всегда, на высоте, а его персонаж, ожидаемо, получился многогранным.

Фильм начинается с пролога о детстве центральных персонажей, которое выпало на 1970-е. Пятеро австралийских подростков, напоминающих то ли парней из « Королей лета », то ли мальчишек из Клуба неудачников, проводят вместе все свободное время – ездят на велосипедах, купаются в карьере, получают нагоняй от местного хулигана и… уверенно играют в покер.

Покерфейс

Флешбэки о беззаботном детстве случаются у Джейка в картинной галерее, когда он смотрит на импрессионистские пейзажи Джона Питера Рассела и соотносит их с теми удивительными природными местами, в которых часто бывал с друзьями. Картина Кроу буквально живет искусством – шедевры Моне, Сезанна и австралийских художников – не только неотъемлемая часть сюжета, но и проекция эмоционального состояния Джейка. Волны на полотнах всегда перекликаются с его тяжелым прошлым, а именно – со смертью первой жены. Смотря на картины, на которых изображен океан, Джейк снова переживает тот страшный день. А вот «Игроки в карты» Сезанна, которые висят у миллиардера дома, – миниатюра жизни главных героев, которые, несмотря на свою успешность, помешаны на покере и готовы делать самые высокие ставки, ставя на кон все свое состояние.

Покерфейс

От искусства в «Покерфейсе» никуда не деться, ведь Джейк – не только азартный игрок, но и коллекционер, который может позволить себе Моне просто потому, что его голубые мазки вызвали у него приступ ностальгии. Интересно, что Кроу продумывает визуальную составляющую фильма до мелочей – например, цвета океана и заката по тональности обязательно перекликаются с полотнами Моне, поэтому можно с уверенностью сказать, что режиссер удивительно тонко чувствует живопись, а еще «Покерфейс» – кино, преисполненное ностальгии режиссера по Австралии. Действие фильма происходит в Сиднее (и его окрестностях), в котором Кроу жил с четырех до четырнадцати лет. Поэтому режиссер не только делает отсылки к импрессионистам вроде Джона Питера Рассела, но и снимает в своем кино легенду австралийских фильмов – Джека Томпсона, который играл в вестернах и драмах. В «Покерфейсе» актер появился в образе таинственного шамана, который рассказал Джейку, в чем смысл его жизненного пути, и помог «отпустить» прошлое.

Покерфейс

В «Покерфейсе» нет сентиментальных, плохо прописанных персонажей. Несмотря на то что почти у всех друзей головокружительные карьеры – Джейк – миллиардер, придумавший систему слежения за людьми «Колода», Пол (Стив Бастони) – политик, Дрю ( RZA ) – высокопоставленный предприниматель, а Алекс (Аден Янг) известный писатель, у каждого из героев есть свои темные секреты и проблемы. Тот же Майки ( Лиам Хемсворт ), потерявший бизнес, сталкивается с алкогольной зависимостью, а чувство вины разъедает его изнутри. Предложение Джейка сыграть в техасский холдем буквально спасает парня от суицида.

Покерфейс

«Покерфейс», на первый взгляд, кажется авантюрным и лихим кино с гонкой на дорогих тачках в начале, морем выпивки, величайшим покерным турниром в истории и итогом, в котором «победитель получает все». Но все это лишь хитрый ход Рассела Кроу, который под историей в духе « Карты, деньги, два ствола », которая окончательно рассыпается уже к середине фильм, прячет вечную тему о настоящей мужской дружбе, в которой детские клятвы всегда поддерживать и защищать друг друга, что бы ни случилось, не забываются годы спустя. Главный герой Джейк оказывается милосердным героем, который всегда приглядывал за своими «корешами» и готов им простить буквально все, даже предательство – только сначала он немного поиграет на нервах.

Покерфейс

Фильм Кроу умещает в себе элементы криминальной драмы, боевика и триллера, который длится от силы минут пятнадцать, когда в дом Джейка врываются «похитители картин», отчасти связанные с детством героя. И все же «Покерфейс» – философское, сложное кино о том, что «жизнь – это просто игра удачи, кармы и физики» и от каких-то травмирующих событий не скрыться, несмотря на все попытки предугадать свои шансы на победу в любой безвыходной ситуации. Фильм Кроу – это назидательное рассуждение о том, что никакие миллиарды на счету и успех не имеют значения, если вы одиноки. А вот если у вас есть друзья, с которыми вы вместе с самого детства, несмотря на некоторые разногласия, и прекрасная семья всегда ждет вас дома, то это – джекпот.

Покерфейс

Финальные аккорды «Покерфейса» с немного неожиданным раскладом наверняка выбьют из вас слезу и заставят пересмотреть свое отношение к главному герою, если оно было неоднозначным.