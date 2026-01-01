Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Аден Янг
Aden Young
Аден Янг
Аден Янг
Aden Young
Дата рождения
30 ноября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Все исправить
(2013)
7.0
Профессионал
(2011)
6.7
Остров бессмертных
(2023)
Фильмография Аден Янг
Актер
9
6.7
Остров бессмертных
The King Tide
драма, детектив, триллер
2023, Канада
6.3
Покерфейс
Poker Face
триллер
2022, США
Смотреть трейлер
5.9
Где-то там
Elsewhere
комедия, драма
2019, США
8.1
Все исправить
драма, криминал
2013, США
5.6
Я, Франкенштейн
I, Frankenstein
триллер, ужасы
2013, США / Австрия
Смотреть трейлер
7
Профессионал
The Killer Elite
боевик, триллер
2011, США / Австралия
Смотреть трейлер
6.6
Дерево
The Tree
драма
2010, Франция / Австралия
Смотреть трейлер
6.2
Кузина Бетта
Cousin Bette
драма, комедия, мелодрама
1998, США / Великобритания
6.4
Снайпер
Sniper
боевик, триллер, военный
1992, Перу
