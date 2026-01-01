Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аден Янг Aden Young
Киноафиша Персоны Аден Янг

Аден Янг

Aden Young

Дата рождения
30 ноября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Все исправить 8.1
Все исправить (2013)
Профессионал 7.0
Профессионал (2011)
Остров бессмертных 6.7
Остров бессмертных (2023)

Фильмография Аден Янг

Жанр
Год
Остров бессмертных 6.7
Остров бессмертных The King Tide
драма, детектив, триллер 2023, Канада
Смотреть трейлер
Покерфейс 6.3
Покерфейс Poker Face
триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Где-то там 5.9
Где-то там Elsewhere
комедия, драма 2019, США
Все исправить 8.1
Все исправить
драма, криминал 2013, США
Я, Франкенштейн 5.6
Я, Франкенштейн I, Frankenstein
триллер, ужасы 2013, США / Австрия
Смотреть трейлер
Профессионал 7
Профессионал The Killer Elite
боевик, триллер 2011, США / Австралия
Смотреть трейлер
Дерево 6.6
Дерево The Tree
драма 2010, Франция / Австралия
Смотреть трейлер
Кузина Бетта 6.2
Кузина Бетта Cousin Bette
драма, комедия, мелодрама 1998, США / Великобритания
Снайпер 6.4
Снайпер Sniper
боевик, триллер, военный 1992, Перу
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше