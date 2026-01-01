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Наталия Ахметова-Калёнова Natalia Akhmetova-Kalenova
Киноафиша Персоны Наталия Ахметова-Калёнова

Наталия Ахметова-Калёнова

Natalia Akhmetova-Kalenova

Дата рождения
13 декабря 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец

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Жига. На полной скорости 5.6
Жига. На полной скорости (2025)
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Здравствуй, Дедушка Мороз! (2021)

Фильмография Наталия Ахметова-Калёнова

Жига. На полной скорости 5.6
Жига. На полной скорости Zhiga. Na polnoy skorosti
боевик, драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Здравствуй, Дедушка Мороз! 3.9
Здравствуй, Дедушка Мороз! Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
семейный, комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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