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О персоне
Наталия Ахметова-Калёнова
Natalia Akhmetova-Kalenova
Киноафиша
Персоны
Наталия Ахметова-Калёнова
Наталия Ахметова-Калёнова
Natalia Akhmetova-Kalenova
Дата рождения
13 декабря 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
5.6
Жига. На полной скорости
(2025)
3.9
Здравствуй, Дедушка Мороз!
(2021)
Фильмография Наталия Ахметова-Калёнова
5.6
Жига. На полной скорости
Zhiga. Na polnoy skorosti
боевик, драма
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.9
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
семейный, комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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