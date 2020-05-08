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Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
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Дарья Румянцева
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Дата рождения
21 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Дарьи Румянцевой
Родилась 21 июня 1986 года. Веймар, ГДР (Германия).
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Фильмография Дарьи Румянцевой
Страна Саша
мелодрама, комедия
2022, Россия
0.0
Здравствуй, Дедушка Мороз!
семейный, комедия
2021, Россия
0.0
Блокадный дневник
драма
2020, Россия
7.0
(Не)случайные истории
мелодрама, комедия, драма
2020, Россия
0.0
Давай разведемся
комедия
2019, Россия
6.0
Анатомия измены
драма
2017, Россия
4.0
Реверберация
драма, комедия
2015, Россия
4.0
Холодное солнце
боевик
2008, Россия
3.0
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Вышел трейлер драмы «Блокадный дневник» Андрея Зайцева
Картина основана на воспоминаниях блокадников Ленинграда.
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8 мая 2020 10:10
Potential снимает короткометражный фильм «Огонь»
Продюсерский центр Potential приступил к съемкам короткометражного фильма Марии Шульгиной «Огонь», который стал лауреатом в конкурсе сценариев от Potential и получил грант в размере 450
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4 сентября 2017 17:31
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