«Здравствуй, Дедушка Мороз!»: Рецензия Киноафиши

Дима (Виктор Логинов) работает рядовым Дедом Морозом в ТЮЗе маленького города Верхне-Рубанска, однако заметно отличается от своих бородатых коллег. Почти не пьет на работе, относится к делу крайне серьезно и постоянно что-то бормочет в диктофон, когда остается наедине с собой. А с наступлением ночи и вовсе превращается в другого человека — борода спадает, и под ней оказывается Дмитрий Дмитриевич Колесников, журналист из Москвы, посланный в родной город, чтобы написать материал о профессии Деда Мороза.

Дмитрий Дмитриевич не слишком своему назначению рад — писать почти не о чем, разве что о дуралействе художественного руководителя ТЮЗа (Александр Тютрюмов) и его нелепых приставаниях к Снегурочке Алле (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Во время очередной «елки» он встречается с мальчиком Сашей (Роман Петров), который просит только об одном — чтобы его папа вернулся из далекой полярной экспедиции. Колесников обещает исполнить его желание и выясняет, что на самом деле отца семейства, работавшего в полиции, посадили сразу после того, как он начал расследовать дело о коррупции в мэрии города. Верный своему слову и профессиональному инстинкту Колесников берется за собственное расследование.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

В фильме больше всего удивляет то, насколько ладно скроен его сюжет. Пусть и без изысков и неожиданностей (что вполне объяснимо, учитывая жанр новогодней комедии), он справляется с главным — не слишком озадачивая зрителя, рассказывает простую историю об обыкновенном чуде, победе добра над злом.

Причем о победе на нескольких уровнях. На социальном – это история о борьбе за правду: Колесников борется со сговорившимися между собой мэром города (Юрий Гальцев) и директором местной школы (Татьяна Яковенко). На не менее важном для детского кино «семейном» уровне это, в первую очередь, история о поиске и возвращении отца. Связывает эти уровни мальчик Саша, действенно участвующий в расследовании и удивляющий своей проворностью и находчивостью — такой маленький сайдкик является еще одной характерной приметой жанра.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Вообще же, «Здравствуй, Дедушка Мороз!» получился негромким, неожиданно приятным фильмом, с симпатичными актерскими работами и отдельными комическими удачами во второстепенном составе. Вероятно, он придется по вкусу «юным зрителям» (не зря же главные герои работают в ТЮЗе) и их родителям, которые увидят в нем много знакомых персонажей.