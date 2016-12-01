Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов
О персоне
Фильмография
Новости
Александр Тютрюмов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Биография Александр Тютрюмов
Родился 22 апреля 1959 года. Ленинградская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александр Тютрюмов
Здравствуй, Дедушка Мороз!
семейный, комедия
2021, Россия
0.0
Искушение
драма, комедия
2016, Россия
0.0
Экспириенс
драма
2015, Россия
5.0
Бесславные придурки
комедия
2014, Россия
0.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Парадиз
боевик
2005, Россия
5.0
Цветы календулы
драма
1997, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Искушение» на «Лендоке»
8 декабря в 20:00 на Открытой киностудии «Лендок» пройдёт показ картины Александра Тютрюмова «Искушение». В главных ролях снялись Кирилл Жандоров, Фёдор Добронравов, Равшана
Написать
1 декабря 2016 10:31
На «Лендоке» начинает работу киноклуб «Живое кино»
На Открытой киностудии «Лендок» при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга, а также при участии Сергея Шолохова стартует долгожданный проект «Живое кино», в рамках
Написать
21 сентября 2016 14:24
Все новости
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь