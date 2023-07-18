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Киноафиша Новости Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями»

Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями»

18 июля 2023 14:20
Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями»

Критики назвали картину отличным семейным фильмом, который пугает детей и веселит взрослых.

В сети появились первые отзывы о фантастической комедии «Особняк с привидениями» от компании Disney. Картина вдохновлена одноименным аттракционом из парков Disneyland и повествует о женщине, которая нанимает разношерстную команду экспертов по потусторонним силам, чтобы избавить свой дом от незваных гостей из иного мира.

Большинство критиков высоко оценили ленту, назвав ее отличным развлечением для всей семьи. Например, редактор Collider Стивен Вайнтрауб написал:

«Рад сообщить, что «Особняк с привидениями» — это один из тех семейных фильмов, которые пугают детей и дают взрослым от души посмеяться. Поклонников аттракциона картина особенно порадует, потому что в ней полно отсылок».

Создательница интернет-портала Nightmarish Conjuring Шеннон МакГрю особенно похвалила работу сценаристки Кэти Дипполд:

«Я все еще собираюсь с мыслями об «Особняке с привидениями», но я скажу вот что: того количества сердечности, которое есть в этом фильме, нельзя было бы достичь без отличной работы Кэти Дипполд. Она сплетает воедино историю, которая позволяет прочувствовать смерть и горе всем телом, но при этом соблюдает тонкий баланс между элементами комедии и хоррора».

Авторы сайта POC Culture отметили отличную игру актеров:

«Этот фильм наполнен любовью к оригинальному аттракциону и жанру семейного триллера. Актерский состав, возглавляемый Лакитом Стэнфилдом, демонстрирует выдающуюся и веселую игру. В картине много забавных камео, отсылок для любителей парков Disney и пугающих моментов».

Критик Лора Сирикул заявила, что первая часть фильма ощущается немного скомканной, но последующие сцены исправляют положение:

«Особняк с привидениями» оказался интересным, полным острот и причудливых шуток. Первый акт достаточно нетороплив, но во второй и третьей частях картина набирает отличный темп. В ней есть хорошие пугающие моменты для детей. Поклонникам Disney понравятся отсылки. Пожалуй, лента слишком старается быть глубокой, но смотреть ее все равно увлекательно».

«Особняк с привидениями» выйдет 28 июля.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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