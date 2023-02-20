Релиз супергеройского фильма «Марвелы» перенесен на осень

Поклонникам проектов MCU придется запастись терпением. Накануне студия Disney вновь перенесла релиз супергеройского блокбастера «Марвелы». Вместо 28 июля картина выйдет в кинотеатры 10 ноября этого года. Вместе с тем был опубликован дебютный постер с центральными героинями в исполнении Бри Ларсон, Тейоны Паррис и Иман Веллани. Слоган гласит: «Выше. Дальше. Быстрее. Вместе».

На освободившийся июльский слот компания Disney определила масштабную хоррор-комедию «Дом с привидениями» по мотивам знаменитого аттракциона из Диснейленда. Картина с участием Розарио Доусон, Оуэна Уилсона и Джареда Лето расскажет о матери и сыне, которые переезжают в большой особняк, но он оказывается переполнен различными призраками.

В сиквеле «Капитана Марвел» объединятся сюжетные линии мини-сериалов «Ванда/Вижн» и «Мисс Марвел». Зрителей ждет совместное приключение Кэрол Дэнверс, Моники Рамбо и юной Камалы Хан. Предполагается, что события фильма сильно повлияют на дальнейшее развитие MCU. В истории будет фигурировать Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. Вероятно, отсрочка «Марвелов» связана с новой стратегией главы Disney Боба Айгера по сокращению расходов и улучшению качества контента. Marvel Studios же это позволит уделить больше внимания на постпроизводство кинокомикса.

На прошлой неделе в мировом прокате с успехом состоялась премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания», заработавшего на старте $225 млн. В 2023 году Marvel выпустит также мини-сериал Disney+ «Секретное вторжение», «Стражи Галактики. Часть 3» и второй сезон «Локи».