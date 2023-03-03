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Киноафиша Новости Розарио Доусон и другие звезды имеют дело с мистикой в трейлере фэнтези «Особняк с привидениями»

Розарио Доусон и другие звезды имеют дело с мистикой в трейлере фэнтези «Особняк с привидениями»

3 марта 2023 10:02
Розарио Доусон и другие звезды имеют дело с мистикой в трейлере фэнтези «Особняк с привидениями»

Ремейк фильма 2003 года выйдет на экраны в конце июля.

Компания Disney выпустила первый трейлер комедийного фэнтези «Особняк с привидениями». Фильм основан на популярном одноименном аттракционе из парка развлечений Disneyland. Ранее по мотивам этого же аттракциона был снят «Особняк с привидениями» (2003) с Эдди Мерфи в главной роли.

Главные роли в ленте сыграли Чейз В. Диллон («Подземная железная дорога»), Розарио Доусон («ДМЗ»), Лакит Стэнфилд («Достать ножи»), Тиффани Хэддиш («Улетные девочки») и Оуэн Уилсон («Локи»). В актерский состав также вошли Вайнона Райдер («Ночь на Земле»), Дэнни ДеВито («Дамбо»), Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»), Джаред Лето («Морбиус») и Дэн Леви («Шиттс Крик»).

В центре сюжета — мать-одиночка Габби (Доусон), которая, ничего не подозревая, переезжает в населенный призраками особняк в Новом Орлеане вместе со своим девятилетним сыном (Диллон). Узнав обо всех опасностях, которые таятся в ее новом жилище, героиня обращается за помощью к эксперту по паранормальным явлениям (Стэнфилд), экстрасенсу (Хэддиш), священнику (Уилсон) и историку (ДеВито).

Режиссером картины выступил Джастин Симиен, наиболее известный по фильмам «Дорогие белые» и «Мои волосы хотят убивать». Сценарий написала Кэти Дипполд, ранее работавшая над такими проектами, как «Охотники за приведениями» (2016) и «Копы в юбках».

Премьера «Особняка с привидениями» состоится 28 июля.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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