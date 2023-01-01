Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями, 2023: актеры и роли
The Haunted Mansion
Особняк с привидениями
2023 / США
Смотреть трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Особняк с привидениями, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Симиен
Justin Simien
В ролях
Джаред Лето
Jared Leto
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Тиффани Хэддиш
Tiffany Haddish
Дэн Леви
Dan Levy
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Related video
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить