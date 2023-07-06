Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком

Воссоединение с Дженнифер Лопес спустя почти двадцать лет после расставания положительно сказалось не только на личной, но и на профессиональной жизни Бена Аффлека . Один за другим выходят проекты с его участием, причем самых разных жанров: от лихо закрученных триллеров до душевных драм.

Научно-фантастический триллер, снятый автором « Города грехов » и « От заката до рассвета » Робертом Родригесом .

Герой Бена Аффлека — детектив Дэнни Рурк, который посещает психотерапевта, чтобы справиться с трагедией: его маленькую дочь Минни похитили, когда он ненадолго отвлекся во время совместной прогулки в парке. Однажды, пытаясь предотвратить ограбление банка, он становится свидетелем того, как все присутствующие как будто под гипнозом начинают выполнять чьи-то странные указания, а в сейфе вместо денег он обнаруживает фотографию дочери. Теперь герой уверен, что исчезновение Минни связано с таинственным ограблением. Проведя собственное расследование, он знакомится с гадалкой, которая может пролить свет на личность загадочного гипнотизера.

Сценарий фильма Родригес написал еще в 2002 году, и, по его признанию, это его любимая работа. Однако приступить к съемкам удалось только в 2018-м. Бен Аффлек практически сразу присоединился к съемочной группе, а вскоре в актерском составе фильма появилась и звезда сериала « Королева юга » Алисе Брага .

По словам Variety, «Родригес подходит к своему творению с ощущением, что кинопроизводство — это игра, чем окончательно покоряет критиков».

«Гипнотик» можно увидеть в кинотеатрах с 6 июля.

Гипнотик

Спортивный байопик в том, как в 1984 году Nike решил подписать контракт с восходящей звездой баскетбола Майклом Джорданом, что поначалу казалось странной затеей, но в итоге вылилось в появление легендарных «джорданов» и многомиллионную прибыль.

Бен Аффлек сыграл роль соучредителя компании Nike Фила Найта. А его коллегами по площадке стали давний друг Мэтт Дэймон , с которым они вместе сыграли почти в десятке фильмов, и звезда « Прислуги » Виола Дэвис , которая присоединилась к актерскому составу по просьбе самого Майкла Джордана.

Air: Большой прыжок

Эротический триллер режиссера « Лолиты » Эдриана Лайна , в котором партнершей Аффлека по площадке стала Ана де Армас . Их персонажи — семейная пара Вик и Мелинда, которые воспитывают дочь и со стороны выглядят респектабельной успешной семьей. Однако Мелинда давно остыла к мужу и, не скрываясь, заводит любовников, пока Вик прощает ей все измены. Постепенно ревность все сильнее овладевает им, а вскользь брошенная на вечеринке фраза о том, что он убил одного из любовников жены, заставляет Мелинду по-новому взглянуть на их отношения.

Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит, который до этого экранизировали дважды. Первый раз — в 1981 году во Франции, где супругов сыграли Жан-Луи Трентиньян и Изабель Юппер . Второй раз книгу экранизировали в 1983 году в ФРГ в виде сериала.

Глубокие воды

Драма Джорджа Клуни , за роль в которой Бен Аффлек получил номинацию на «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров. Его герой — владелец небольшого бара Чарли, у которого сложились теплые отношения с племянником JR. JR сильно тоскует по своему непутевому отцу-радиоведущему, который бросил его еще в детстве, и пытается компенсировать его отсутствие, общаясь с посетителями в баре. Несмотря на то что мать юноши хочет, чтобы он получил престижную профессию, сам он мечтает о писательстве и, заручившись поддержкой дяди, приступает к написанию романа.

Фильм снят по автобиографической книге Джона Мёрингера, вышедшей в 2005 году и признанной лучшей книгой года. Роль Мёрингера исполнил Тай Шеридан , известный по фантастическому фильму Стивена Спилберга « Первому игроку приготовиться ».

Нежный бар

Еще один фильм, в котором Аффлек сыграл с Мэттом Дэймоном, — масштабная историческая драма Ридли Скотта с Адамом Драйвером и Джоди Комер . Действие разворачивается во Франции XIV века и сосредотачивается вокруг дуэли между рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри, который был обвинен в изнасиловании его жены Маргариты де Карруж. Особенность фильма в том, что Ридли Скотт разделил фильм на три части, в каждой из которых описал события с точки зрения одного из главных героев.

Аффлек сыграл роль французского военачальника графа Пьера д’Аленсона, любителя развлечений и изысканных пиршеств.