«Нежный бар»: Рецензия Киноафиши

Маленький Джон переезжает со своей мамой Дороти Мёрингер в дом ее ворчливого отца на Лонг-Айленде. И хотя сначала смена места жительства кажется Дороти ее самым большим жизненным провалом, мальчику, которого в оригинале все зовут просто J.R. (англ. junior – младший), оказывается по душе семейная суета. С настоящим отцом он близок лишь посредством тайных подслушиваний его выпусков на радио, где тот вещает под прозвищем «Голос». Роль не просто мужского, но и ведущего авторитета для Джона представляет брат Дороти, Чарли. Он работает в баре под названием «Диккенс» и там же учит племянника главным урокам жизни, которые вывел из собственного опыта.

Дядя Чарли общается с племянником на равных и этим быстро захватывает его внимание. Очень скоро Джон загорается желанием стать писателем, на что честный дядя дает полное одобрение. Мама его вроде бы мечты мальчика не рушит, но вообще хочет, чтобы тот поступил в Йельский университет на юриста и прервал этим череду некоторых недо-состоявшихся членов семьи. С этими мыслями в голове Джон проходит стадию взросления и попутно впитывает мудрости жизни от Чарли и его веселых приятелей в баре. Конечно же, повзрослевший юноша поступает в университет мечты, но приобретенная склонность зацикливаться на прошлом и несбыточном не дает Джону полностью наслаждаться жизнью. Он все еще грезит о нормальных отношениях с отцом, о профессии настоящего писателя (хотя вообще пишет он неплохо), а теперь и о воссоединении с девушкой, которая определенно не уважает его чувства.

«Нежный бар» — это экранизация мемуаров писателя Джона Мёрингера о его взрослении на Лонг-Айленде. Режиссерское кресло проекта занял харизматичный актер и опытный режиссер Джордж Клуни. Главную роль мудрого дяди Чарли взял на себя Бен Аффлек, для которого, согласно промо-интервью в поддержку фильма, эта история очень близка: он тоже рос один с мамой и практически без отца. К слову, актер уже успел получить за фильм номинацию на «Золотой глобус». С ролью маленького Джона блистательно дебютирует Дэниэл Раньери, которого сам Клуни заметил на американском вечернем шоу Джимми Киммела. Со взрослой же версией Джона неплохо справляется молодой и уже опытный актер Тай Шеридан. Дедушку его играет легенда кино – Кристофер Ллойд.

Нежный бар

Фильм позиционирует себя как feel-good movie, то есть такой, который должен подарить вам чувства теплоты и заботы во время и после просмотра. Клуни старается держать в центре внимания картины семейные отношения: их неидеальность, беспорядочность, но бесспорную необходимость и важность. И на поверхности все вроде так и есть, однако до основной сути истории мы так и не добираемся, ну или зрителю ее просто очень сложно прочувствовать.

Картина понятна в своей композиции, хотя и грешит не всегда логическими переходами от беззаботных лет Джона с дядей Чарли к его менее интересной взрослой жизни. Резкие переходы иногда случаются и в увлекательных моментах, когда, например, хочется насладиться счастливыми лицами дяди и племянника под Dancing in the Moonlight подольше, а сцена неожиданно обрывается. Закадровое повествование от лица повзрослевшего Джона кажется немного лишним и вставленным в фильм лишь для того, чтобы зрители поняли и так очевидное: в конце концов J.R. напишет свои мемуары.

История о взрослении Джона оставляет очень приятные ощущения, те самые feel-good, которые обещаны на постере. Ностальгический саундтрек 70-х-80-х годов прекрасно дополняет сцены с маленьким Джоном и дядей Чарли, которые усилены впечатляющей игрой Аффлека и юного Раньери. Герой Джона формирует свое мировоззрение не как брошенный отцом и никому не нужный сын, а как человек, окруженный теплотой и уважением со стороны хороших близких людей. Но мальчик все равно вполне ожидаемо зациклен на поиске связи с отцом, эпизодическое присутствие которого на экране не несет в себе особой смысловой или эмоциональной нагрузки. Вторая часть фильма со взрослым Джоном заметно провисает и блекнет в своей предсказуемости. Хотя юноша поступает в Йельский университет и даже потом начинает писать для The New York Times, его персонаж не выглядит слишком заинтересованным ни в одном, ни в другом. Кажется, будто главный герой постоянно цепляется за идеи, которые либо давно стоит отпустить, либо сделать с ними что-то решительное. К счастью, к концу фильма в жизни Джона случится просвет, хоть и не полностью удовлетворительный и не тот, до которого он доходит самостоятельно.

Нежный бар

Как и в случае других работ Клуни, после просмотра вас может не покидать мысль, что еще чуть-чуть и картина могла бы стать более эффектной и внушительной. В фильме есть много мудрых и остроумных фраз, особенно от героя Аффлека, но они лишь просачиваются через картину, а не формируют главную мораль истории.

«Нежный бар» — это ненавязчивая семейная драма, не претендующая на глубокие смыслы. Фильм старается быть сердечным и эмоциональным, но утопает в мягкости и осторожности, не удивляя зрителя сильными запоминающимися моментами. Картина понравится любителям маленьких теплых историй о важности семьи, которая в современном мире может принимать любые конфигурации.