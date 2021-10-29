Глоток воздуха, 2020

Действие этой картины фокусируется на девушке по имени Джули Дэвис. Со стороны она выглядит идеальной состоявшейся женщиной, которая нашла себя в женской литературе, обрела семью и счастье. Но на деле все далеко не так радужно, как хотелось бы. В душе главной героини живет ужасная детская травма, которая не дает ей покоя. «Глоток воздуха» — идеальное кино для тех, кто любит пронзительные драматические фильмы с тонким психологическим контекстом.

Сценаристом и режиссером «Глотка воздуха» выступила Эми Коппельман. Для нее это первый полноценный режиссерский проект и шанс заявить о себе в киноиндустрии. Возможно, некоторые могут знать Коппельман по картине «Я улыбаюсь в ответ», где она выступила в качестве автора сценария.

Одну из ролей в драме исполнила Дженнифер Карпентер, голливудская актриса, известная, в частности, по роли Деборы в культовом криминальном шоу «Декстер». Кроме того, Карпентер играла в таких фильмах, как «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Закатать в асфальт».

Одну из второстепенных ролей в «Глотке воздуха» исполнил известный американский актер Пол Джаматти, знакомый большинству зрителей по лентам «Иллюзионист», «Человек на Луне», «Нокдаун», а также сериалам «Миллиарды» и «Аббатство Даунтон».

Релиз фильма состоится на онлайн-платформе «Кинопоиск», что особенно удобно для людей, которые в данный момент не могут позволить себе поход в кинотеатр из-за распространения коронавируса.