Глоток воздуха, 2020

Действие этой картины фокусируется на девушке по имени Джули Дэвис. Со стороны она выглядит идеальной состоявшейся женщиной, которая нашла себя в женской литературе, обрела семью и счастье. Но на деле все далеко не так радужно, как хотелось бы. В душе главной героини живет ужасная детская травма, которая не дает ей покоя. «Глоток воздуха» — идеальное кино для тех, кто любит пронзительные драматические фильмы с тонким психологическим контекстом.
Сценаристом и режиссером «Глотка воздуха» выступила Эми Коппельман. Для нее это первый полноценный режиссерский проект и шанс заявить о себе в киноиндустрии. Возможно, некоторые могут знать Коппельман по картине «Я улыбаюсь в ответ», где она выступила в качестве автора сценария.
Одну из ролей в драме исполнила Дженнифер Карпентер, голливудская актриса, известная, в частности, по роли Деборы в культовом криминальном шоу «Декстер». Кроме того, Карпентер играла в таких фильмах, как «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Закатать в асфальт».
Одну из второстепенных ролей в «Глотке воздуха» исполнил известный американский актер Пол Джаматти, знакомый большинству зрителей по лентам «Иллюзионист», «Человек на Луне», «Нокдаун», а также сериалам «Миллиарды» и «Аббатство Даунтон».
Релиз фильма состоится на онлайн-платформе «Кинопоиск», что особенно удобно для людей, которые в данный момент не могут позволить себе поход в кинотеатр из-за распространения коронавируса.
Известно, что в основу сюжета фильма лег одноименный роман, который был написан Эми Коппельман. Книга вышла за несколько лет до начала производства фильма и была успешна сама по себе. Возможно, именно по этой причине Коппельман и решилась на ее экранизацию.
Главную женскую роль в «Глотке воздуха» исполнила американская актриса Аманда Сайфрид, знакомая большинству российских зрителей по таким лентам, как «Дорогой Джон», «Отверженные», «Время», сериалам «Вероника Марс», «Доктор Хаус» и многим другим. В свое время она даже была номинирована на премию «Оскар» за роль второго плана.
Известно, что съемки фильма «Глоток воздуха» прошли еще в сентябре 2019 года, задолго до распространения коронавируса. Однако пандемия существенно повлияла на сроки его релиза. В итоге драма получила дату релиза только в конце 2021 года.
На крупнейшем агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины превышает шестьдесят процентов, что означает, что «Глоток воздуха» понравился большей части западных критиков, которые его посмотрели. Как правило, эти журналисты работают в ведущих изданиях всего мира. Данная цифра основана на двадцати четырех представленных рецензиях, написанных в разное время.
Автор детских книг, после рождения ребенка погрязшая в послеродовой депрессии, сбегает в выдуманный яркий мир своих собственных произведений.